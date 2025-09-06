Что форма бороды говорит о характере мужчины

В субботу, 6 сентября, во всем мире отмечают День бороды. Отношение к этому атрибуту мужской красоты может быть разным, но, безусловно, с ним связаны многовековые традиции и убеждения. «Вечерняя Москва» вместе с членом Союза парикмахеров и косметологов России Кириллом Четвертиковым разбиралась в культуре ношения бороды.

История бороды напрямую связана с историей человечества. Известно, что люди носили бороды с доисторических времен в первую очередь из-за отсутствия инструментов для бритья. Стилизовать бороды начали тоже очень давно. Например, в Древнем Египте фараоны носили искусственные бороды-плетенки как символ власти и связи с богами. Ассирийцы завивали бороды сложными спиралями, демонстрируя свой особый социальный статус. Что касается таких привычных нам сегодня вещей, как стрижка и укладка бороды, — это вовсе не дань моде и не современное изобретение, а тоже древняя традиция.

Стоит отметить, что борода кардинально меняет внешность . Она способна удачно скорректировать форму лица, добавить ему мужественности и харизмы. В восприятии характера бородатый мужчина по сравнению с гладко выбритым часто кажется более зрелым, уверенным в себе и даже немного суровым. Хотя это, конечно, стереотип. Главное, чтобы борода была ухоженной. Неопрятная борода производит обратный эффект и может говорить о лени мужчины. В конечном счете все зависит от самого человека и от того, как он подает себя в обществе.

Испания: от королей

Эспаньолка — это вид аккуратно выбритой бороды, преимущественно в зоне усов и подбородка. Такому стилю отдавали предпочтение испанские короли, чему можно найти подтверждение еще на старых портретах. Сегодня же многие молодые люди носят такую бороду, даже не догадываясь о ее историческом происхождении.

Восточная Азия: строгие линии

В странах Восточной Азии бороды считались признаком мудрости. В традиции сохранились стрижки в виде буквы L. Такие бороды отличались строгостью линий, ухоженностью.

На Руси: признак статуса

Бороду на Руси ценили так, что «осквернение» — бритье — приравнивалось к преступлению. В наказание предписывался штраф в два рубля — примерно 167 тысяч рублей на сегодняшний день. А царь Иван Грозный считал бритье грехом. В его правление, в середине XVI века, ношение бороды было признаком благочестия и статуса, а отказ от нее мог повлечь за собой осуждение со стороны духовенства.

Древняя Греция: защита чести

В Древней Греции ношение бороды означало честь и достоинство. Именно поэтому преступники их не носили. Также известна и такая практика: воинам, которые струсили на поле боя, сбривали половину бороды.

Скандинавия: сила воина

Особым шармом, отмечают стилисты, обладает борода жителей скандинавских стран. От викингов им передались длинные и прямые волосы, которые издревле считались признаками силы и воинской доблести. А еще древние викинги всегда очень ухаживали за своими бородами, что сегодня делают, к примеру, жители Швеции, Дании или Норвегии.

Древний Египет: лишь фараон

А вот в Древнем Египте обычным людям запрещалось ношение бороды — на это имел право лишь фараон, она символизировала его единоличную власть и обладание землями. Сегодня редко можно встретить египтянина без бороды. Однако есть и ограничения. Например, бороду нельзя носить полицейским: правила запрещают сотрудникам правопорядка демонстрировать свою религиозную принадлежность.

Англия: как у Генриха

У английского короля Генриха VIII была борода особенной формы: на щеках короткая, а в зоне усов и подбородка длинная. Такая форма дошла и до наших дней.

Дикий Запад: сочетание стилей

В культуре Дикого Запада бороды были неотъемлемой частью образа мужественного ковбоя. Часто они сочетали необычную форму с легкой «неряшливостью» исполнения — например, волосы, выбритые в виде рисунка.

Длина 60 метров

Ежегодно в США проходит чемпионат бороды и усов. Его участники соревнуются в категориях: длина бороды, укладка усиков, создание невероятного масштаба причесок из собственных бород (также при помощи необычных подручных материалов, например пряжи). На мероприятии ставятся необычные рекорды. В прошлом году 86 участников объединились в цепочку бород длиной почти 60 метров. Таким образом они побили рекорд 2022 года, который составил 46 метров.

Антитренды

Хоть, по словам стилистов, борода и подходит подавляющему большинству мужчин, стоит все же подбирать форму внимательно. Например, четко очерченная, «нарисованная» борода не идет никому. Также стоит избегать слишком ровных линий — они придают эффект ненатуральности, скрупулезности. В число антитрендов входит также густая борода без усов. Такая модель изменяет форму лица, делает его слишком широким и круглым, а также привлекает излишнее внимание к губам.

О чем говорит форма

Вдумчивый и мудрый

Закругленную бороду в стиле итальянского героя Гарибальди чаще всего выбирают уверенные в себе люди с сильным характером. Широкая окладистая борода выдает сдержанных и миролюбивых людей, склонных к духовной деятельности и самоанализу. Они замкнуты, но при этом сердечные, нежные и впечатлительные.

Целеустремленный и упертый

Борода «утиный хвост» — это один из самых распространенных видов. По своим очертаниям она напоминает хвост утки: на щеках и бакенбардах волосы короткие, а вокруг подбородка и под ним — удлиненные. Такой вид выбирают умные и целеустремленные мужчины, которые могут не нравиться другим своей правильностью и упертостью.

Вне стандартов

Козлиная бородка показывает мужчину-экспериментатора, который ищет свой путь в жизни. Такой человек аккуратен, но часто не уверен в себе и одинок, из-за чего стремится быть в центре внимания.

Во главе стола

Бороду «бальбо», состоящую из усов и эспаньолки на челюсти и под нижней губой, выбирают люди с хорошим заработком, которые знают, чего хотят от жизни, и ради поставленной цели готовы на все. Такие мужчины любят главенствовать, часто нетерпеливы к другим и забывают о сострадании.

Свободомыслящий

Если у мужчины не борода, а щетина, то это тоже указывает на его характер. Такой человек умело сочетает в себе тягу к романтике и флирту с брутальностью и раскрепощенностью.