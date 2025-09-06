Названы главные жизненные цели россиян

Большинство россиян видят главными целями жизни крепкую семью с детьми и отменное здоровье. Для их достижения необходима поддержка государства, заявил председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов на ВЭФ.

«Хороший факт и новость в том, что большинство наших граждан главными целями жизни называют здоровье и крепкую семью с детьми. Прекрасно, это здорово», – заявил он «РИА Новости».

Константин Абрамов подчеркнул, что стремление россиян к созданию семьи и поддержанию здоровья является позитивным моментом. Однако он также обратил внимание на сложности, с которыми граждане сталкиваются на пути к достижению этих целей. По его словам, несмотря на наличие четких целей, существуют факторы, которые могут ограничивать возможности их реализации.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), проходящем во Владивостоке с 3 по 6 сентября, рассматриваются вопросы, касающиеся ключевых ценностей россиян. Главной темой нынешнего форума является «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Абрамов считает, что форум предоставляет возможность обсудить пути поддержки граждан в достижении их приоритетов.

По мнению Абрамова, у россиян заложены правильные ценности и стремления, однако для воплощения этих целей в жизнь необходима помощь. Он отметил, что государство играет важную роль в оказании такой поддержки и уже предпринимает соответствующие шаги. Абрамов подчеркнул, что помощь государства крайне важна для реализации жизненных целей граждан.

Он выразил уверенность, что совместные усилия государства и общества позволят создать условия для благополучия российских семей и укрепления здоровья граждан.