Психолог объяснил нежелание людей разводиться

Для мужчин расторжение брака может выглядеть как признание ошибки в выборе партнёра.

Женщины воспринимают этот процесс как крах мечты о счастливой любви «до конца дней». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Бракоразводный процесс — это конечная, итоговая точка, до которой пара доходит как до какого-то тупика, дна. На самом-то деле разводиться никто не хочет. Даже при наличии других семей, каких-то адюльтеров и других третьих лиц — разводиться никто не хочет. Для мужчины — это не делает ему чести, уничижает его собственный выбор, и в глазах мужского сообщества он теряет заметно: «Ну кого ж ты выбрал, если ты с ней разводишься, нарожав детей?» А для женщины — это история про конец всей жизни, потому что у каждой женщины есть амбициозные ожидания, что до конца дней вместе и в горе, и в радости».

Ранее сексолог Филипп Жевлаков предрёк рост числа разводов в случае отключения интернета на ночь. Если отношения напряжённые, пара не станет чаще «заниматься любовью». Не исключено, что супруги будут искать другие способы для снятия стресса. В частности, станут проводить больше времени в спортзале.