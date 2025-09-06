Психолог рассказала, когда стоит задуматься о смене работы

Сигналом к поиску нового места может служить «уловка стабильности».

Это ситуация, когда компания вовремя выплачивает «не самую низкую» зарплату и предоставляет комфортные условия, однако не даёт возможности для интеллектуального, карьерного и личностного роста.

Нахождение в такой организации более семи лет может сделать сотрудника невостребованным на рынке труда, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Если вам на вашей работе не предоставляется возможность интеллектуального, профессионального, карьерного, личностного развития. То есть вы находитесь на своём рабочем месте, вроде бы там тишь да гладь, вовремя платят, зарплата средняя, но не самая низкая. Это так называемая психологическая уловка стабильности. Если вы находитесь на таком месте 7+ лет, ничего особо не меняется, индексация зарплаты минимальная, задачи не меняются, коллектив меняется, но не существенно, компания или организация настолько мощно стоит на своём фундаменте, что вы всё время делаете одну и ту же работу. Никакого развития нет и получить его практически невозможно. Ловушка в том, что через 7 лет работы в такой организации вы становитесь для рынка труда абсолютно непривлекательным, потому что в момент, когда развивается всё вокруг, развивается рынок, вы в этот момент отстаёте в своём профессиональном развитии, а другие люди превосходят. И вы не будете выдерживать конкуренцию».

Ранее Соловьёва рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Рекомендуется избегать подобных разговоров в кабинете директора. Лучше всего обсудить это на нейтральной территории.