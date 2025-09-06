Укрепление брака и забота о себе: как пережить сепарацию детей

Многие родители сталкиваются с серьезными переживаниями и депрессиями, когда их взрослые дети уезжают из отчего дома и начинают жить самостоятельно. О том, как пережить этот непростой период и почему сепарация важна для любого человека, «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Юлия Тарибо.

По ее словам, вопрос «как жить, когда дети вылетели из родительского гнезда», беспокоит только тех людей, которые так и не прошли процесс сепарации. Это про отказ признать во взрослом ребенке свободную и независимую личность со своими потребностями и желаниями. Именно таким родителям приходится болезненно переживать синдром «опустевшего гнезда». На этот случай специалист дала несколько экспертных рекомендаций, которые помогут облегчить сложное эмоциональное состояние.

Что делать, когда проект «Дети» закрыт

Это случается со всеми родителями без исключения: однажды дети принимают решение жить самостоятельно, переехать в другой город, завести семью. При таком развитии событий очень важно, чтобы мама и папа были увлечены другими аспектами своей жизни: карьерой, саморазвитием, укреплением брака. Именно при таком условии родитель окажется морально подготовлен к неизбежному расставанию, поэтому переживет «вылет птенцов из гнезда» гораздо спокойнее. А если нет? Тогда принятие реальности будет происходить эмоционально ярче и болезненнее.

Обычно синдром «опустевшего гнезда» острее переносят женщины, которые с первого дня появления ребенка находятся рядом с ним. Если для вас материнство всегда было в приоритете и являлось поводом для отказа от работы, то с уходом детей жизнь может показаться пустой и лишенной смысла.

Между тем все зависит от того, с какой стороны посмотреть на опустевший дом. С одной стороны, можно подумать: «Я жила ради детей, а теперь не нужна им». Другой взгляд на ситуацию может звучать так: «Я выполнила свои обязательства перед детьми и дала им путевку в жизнь. Теперь я могу подумать о себе, муже и заняться своими делами».

Какие сценарии вы можете реализовать уже сейчас

После того как дети начинают жить самостоятельно, родители заново присматриваются друг к другу. Очень важно, чтобы у вас со второй половинкой были доверительные и близкие отношения с разрешенными конфликтами. Иначе мыслей о разводе и расставании не избежать, что часто случается в парах, которые так и не прошли кризис и давно стали чужими. Именно тогда женщина или мужчина думает: «Дети выросли, нам можно наконец разойтись». Такой сценарий возможен, если заранее не укрепить супружеские связи.

Но есть и другие позитивные сценарии, которые позволяют начать новую главу жизни. Их может быть очень много: совместный бизнес, укрепление брака, саморазвитие в любых проявлениях. Если вы любите и уважаете партнера, самое время обратить на него внимание. Например, проводить больше времени вместе на прогулках, в путешествиях, обмениваться впечатлениями о прочитанных книгах, устроить грандиозный ремонт в доме, организовать совместное дело или просто наслаждаться полноценным общением. Существуют много пар, которые после взросления детей стали вместе заниматься парусным спортом, скалолазанием и открыли новые стороны жизни, которые постоянно откладывали на потом.

Расширяйте свой круг знакомств, освойте хобби, которым давно интересовались (от садоводства до создания выставок кошек), и чаще задавайтесь вопросом о том, что можно сделать уже сейчас, чтобы почувствовать себя хорошо.

