Как перфекционизм добавляет лоска, но крадет здоровье

Быть безупречной во всем многие женщины стараются уже не первое десятилетие. Отличная хозяйка, заботливая жена и мама, да и внешне конфетка, ухоженная и стильная — вот примерное описание «истинной леди-совершенство» на современный лад. Желательно, чтобы при этом она посещала фитнес-клуб, курсы по саморазвитию, занятия по изучению языков, словом «прокачивала» себя во всех сторон. Со стороны, даже похвально. Однако женский перфекционизм на деле — очень опасен. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit объяснила, почему не стоит пытаться гнаться за идеалом.

«Симптомы» перфекционизма

«Такая женщина обычно уверена, что любовь, признание, уважение нужно заслужить, и поэтому нужно быть идеальной. Заслужить можно только безупречностью. Соответственно, она хочет быть идеальной на работе, лучший начальник, лучший сотрудник. Дома идеальная хозяйка, чистейший просто дом, жена и любовница» — говорит эксперт.

Каждая сфера жизни для такой дамы — это проект, который нужно реализовывать по всем правилам. Собственно, и саму себя она считает проектом, вкладываясь в свое здоровье, фигуру, карьеру.

«Строгое соблюдение белков, жиров и углеводов, потому что она должна быть идеальной, или потому, что это модно, ежедневные тренировки, уход за собой, ну в общем, как бы человек, который успевает все. И кажется, что это так, но внутри постоянная тревога, вот этот безумный боевой режим изматывающий и мысли о том, что достаточно ли я хороша, что подумают обо мне другие, если я не справлюсь, я должна быть лучше и тому подобное», — продолжает психолог.

Обратная сторона совершенства

Кто сильно горит, тот быстро сгорает

Даже если женщина годами демонстрирует, как ей легко справляться со всеми обязанностями, выглядит как с обложки, психоэмоционально она точно страдает.

«Постоянный стресс, безумная усталость. Организм находится в состоянии боевой готовности. Есть мучающее чувство вины и разочарования, если что-то не удалось сделать идеально. Потому что идеал недостижим просто по определению. Соответственно, любая мелочь, которая несовершенна, воспринимается как личный провал». — говорит Вероника Ахметова.

А тут недалеко до выгорания, которое ощущается как опустошенность, апатия, нежелание двигаться. Человек не может сделать даже самые базовые вещи, потому что это кажется непосильной работой. Типичная картина начала психосоматических заболеваний.

Типичные «болячки» перфекционисток

Всем известно, что стресс, нервное перенапряжение приводят к заболеваниям различного характера. Это и аутоиммунные, и просто простудные заболевания, когда иммунитет сдается. Психолог напоминает и о головных болях, синдроме раздраженного кишечника, гастритах, язвах, панических атаках и бессоннице — верных спутниках тревожных людей.

«Депрессию тоже никто не отменял, как закономерный финал, потому что огромные усилия не приносят какого-то обещанного счастья. Приходит осознание, мир теряет краски, и человек попадает в депрессию, и потом долго лечится в лучшем случае психолога, в худшем случае — у психиатра», — предостерегает Ахметова.

Как не попасть в ловушку

Первое и главное правило — разрешить себе быть не идеальной. Достаточно быть просто хорошей, просто красивой, просто умной, сравнивая себя не с кем-то, а с самой собой в более раннем возрасте. Если же вы работаете, не стоит погружаться в работу слишком мощно и плотно, но и стараться делигировать, чтобы не надорваться. Выполнить и перевыполнить план можно и общими усилиями. Откажитесь от жестких диет и тренировок пять дней в неделю. Вовсе необязательно всю жизнь держать себя в узде. «Вы можете съесть один раз в месяц кусок торта. Ничего страшного с вами не произойдет. Сознательное нарушение правил — лучшая терапия против перфекционизма», — говорит Ахметова. Обязательно хвалите себя даже за незначительные достижения и не критикуйте, если все идет не по плану.