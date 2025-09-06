Пять мужских профессий, которые чаще всего изменяют

Тема мужских измен часто обсуждается с эмоциями, но реальность куда прозаичнее: многие причины кроются не только в характере, но и в образе жизни. Недавние исследования показывают, что представители некоторых профессий — руководители, врачи, страховые агенты и даже безработные мужчины — чаще оказываются в списке тех, кто изменяет своим партнершам. Дело не в том, что профессия «портит» людей, а в том, какие условия она создает: стресс, соблазны, доступ к ресурсам или, наоборот, кризис самооценки. Психолог Радмила Бакирова рассказала о ключевых факторах, которые делают измены более вероятными.

© unsplash

Высокие должности и чувство вседозволенности

Мужчины на руководящих постах часто испытывают власть и влияние, которые дают ощущение особого статуса. Вокруг них крутится больше людей, есть доступ к деньгам и вниманию, что повышает соблазн.

«Психологи называют это "эффектом звезды": статус и успех могут провоцировать чувство, что правила для тебя не работают. При этом сами они часто оправдывают поведение усталостью, стрессом и "потребностью в разрядке". Такие связи чаще носят эмоционально-холодный характер, но все равно наносят серьезный удар по доверию в семье», — объясняет эксперт.

Стрессовые профессии и эмоциональное выгорание

Врачи, страховые агенты и другие специалисты, работающие с людьми в кризисе, нередко испытывают профессиональное выгорание. Постоянное давление и ответственность за чужие жизни или деньги истощают эмоционально. В такой ситуации мужчины ищут «отдушину», которая позволяет забыть о работе. Измена воспринимается не как предательство, а как способ снять напряжение, хотя на деле только усугубляет проблемы. Это важный сигнал: стресс без поддержки партнера и психотерапии легко разрушает отношения.

Безработица и кризис самооценки

Неожиданно, но мужчины, которые не работают или долго не могут найти достойное место, тоже чаще изменяют. Дело не в изобилии свободного времени, а в падении самооценки и ощущении собственной ненужности.

«Измена становится способом доказать себе привлекательность, поднять чувство контроля над жизнью. К сожалению, это, конечно, не решает финансовых и психологических проблем, а лишь добавляет напряжения в отношениях», — утверждает психолог.

Частые командировки и разлука

Работа, связанная с частыми поездками, порождает эмоциональную дистанцию между партнерами. Постоянные переезды, встречи с новыми людьми и чувство анонимности усиливают соблазн. Даже мужчины с крепкими отношениями иногда поддаются искушению просто потому, что нет рядом человека, напоминающего о семейных ценностях. Эта причина особенно часто встречается в транспортной, IT- и международной сферах.

Культура коллектива и окружение

Некоторые профессии сами по себе не опасны, но корпоративная культура может поощрять легкомысленное отношение к браку. Если в компании измены считаются нормой, а вечеринки и флирт — часть рабочего процесса, это влияет даже на тех, кто раньше не задумывался о подобных шагах. Психологи отмечают: человек редко идет против среды, если долго в ней живет. Это повод выбирать окружение осознанно и устанавливать собственные границы.