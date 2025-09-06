Могут ли помочь штрафы избавиться от измен

Штрафовать неверных супругов предложил общественник Виталий Бородин: это, мол, поможет восстановить семейные ценности. Усомнившись в действенности меры, «Вечерняя Москва» решила разобраться в этом с помощью экспертов.

Штраф в размере 15–20 тысяч рублей за измену и дополнительный сбор в 50 тысяч за каждого брошенного ребенка предложил взимать с того из супругов, по чьей вине распалась семья, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Получается, что, помимо алиментов, которые должны выплачиваться супругу, с которым остались дети, за каждого из них ушедшему из семьи необходимо еще заплатить неплохую такую сумму — но теперь уже государству. Но ни для кого не секрет, что многие гореродители всеми правдами и неправдами от выплаты алиментов-то стараются уклониться — в мае этого года, напомню, был запущен реестр должников, в котором «на старте» уже числилось 190 тысяч человек. Вряд ли дополнительные финансовые обязательства сыграют на уменьшение количества задолжников по алиментам...

«Тема разводов — остросоциальная и всегда актуальна. Конечно, сохранение семьи как основы здорового общества — забота государства», — сказала «ВМ» психолог Елена Миронова.

И хотя одной из наиболее частых причин разводов становится измена, она далеко не единственная. На второе место уверенно выходят финансовые проблемы и, в частности, несовпадение подходов мужа и жены к обеспечению семьи. Например, когда женщина хочет заниматься бытом и жить на зарплату мужа, а тот, в свою очередь, категорически не желает быть единственным добытчиком.

«Следующий пункт — это отсутствие у супругов навыка договариваться и привычка строить нереалистичные ожидания, — добавляет Елена. — За ними следуют физическое и психологическое насилие, зависимости и неприязненное отношение к родственникам партнера».

По мнению психолога, штрафы не только не повлияют на уже принятое решение — развестись, — но могут еще сильнее осложнить жизнь тех людей, которые и без того находятся в сложной ситуации. Проще простого будет обвинить супруга, который требует расторжения брака, в измене. Неверность — понятие многоликое: для кого-то она означает измену физическую, а для особого ревнивого человека, чтобы обвинить партнера в ней, достаточно будет и дружеской переписки мужа и жены в интернете с представителем противоположного пола.

Ничего не говорит автор инициативы о том, как должен быть зафиксирован сам факт неверности. Можно ли считать им скриншот случайно увиденной в мессенджере переписки? Или «уликой» должна послужить фотография из соцсети? А может, только материалы, собранные частным детективом, будут рассматриваться как доказанный факт супружеской измены?

«Измена — это чаще всего показатель внутрисемейных проблем: неудовлетворенность пары сексуальными или эмоциональными отношениями, отсутствие коммуникации и доверия друг к другу. Но, на мой взгляд, вместо наказаний рублем стоило бы активнее развивать доступные службы поддержки семьи, консультации семейных психологов и программы по укреплению брака», — сказала «ВМ» социолог, научный сотрудник лаборатории исследования здоровья населения и системы здравоохранения РАН Софья Ляликова.

И давайте задумаемся еще вот над чем: разве подобные инициативы не могут рассматриваться как вмешательство в личную жизнь? Подобная «штрафная» инициатива превратит частное, интимное в предмет общественной дискуссии.

Подобная практика хорошо знакома тем, кто застал СССР. Супружеская неверность часто становилась поводом для партийных и общественных взысканий, выговоров... Членам партии за измены в браке грозили «разборки» на партбюро, где их пропесочивали за «аморальное поведение», а руководитель с партбилетом запросто мог лишиться должности...

А с 1944 по 1965 год у людей, которые решили расторгнуть брак, суд не принимал заявление, пока в газете не выйдет объявление о предстоящем разводе, — кто, с кем разводится, и в каком суде будет идти процедура... Эти правила останавливали тех, кто боялся общественного порицания, — ведь в СМИ указывались фамилия, имя, отчество и адрес собравшихся разводиться супругов, и все прекрасно понимали, о ком речь.

Сейчас такие объявления можно с легкостью найти в архивных номерах нашей «ВМ». Читая их, сложно представить что-то подобное сегодня: москвичка двухтысячного года рождения подает на развод со своим супругом по причине переписки интимного характера с неназванной незнакомкой в чате. Среди доказательств: расклад лучшей подруги на картах Таро, сон с четверга на пятницу и, конечно, период ретроградного Меркурия, который обязательно приводит к изменениям в личной жизни...

«Только вот практика времен Советского Союза, о которой вы говорите, кардинально не могла решить семейных проблем, — продолжает Софья Ляликова. — Как вы понимаете, измены все равно продолжали существовать...»

То есть подобный опыт, каким бы он ни был, показывает: никакое наказание за измену, в том числе и финансовое, не сделает из человека примерного семьянина против его воли и желания. Разве что страх пострадать материально превратит изменщика в еще более осторожного и изворотливого лжеца. Если же кто-то из супругов является умелым и расчетливым манипулятором, то он получит в руки дополнительный рычаг давления на партнера.

«Понятно, что штрафы и прочие подобные инициативы направлены на благое дело, но дело в том, что укрепить семью с помощью внешних санкций, назовем это так, как показывает опыт, невозможно, это просто не работает, — считает психолог Софья Ляликова. — Настоящая поддержка — это экономическая стабильность, возможность совмещать работу и родительство, доступность психологической помощи, создание условий для гармоничных отношений».

Другими словами, начинать нужно не с последствий, а с причины. Ведь измена на пустом месте не возникает.

По статистике в нашей стране на 10 браков приходится 8 разводов. Россия занимает третье место в мире по числу разводов.

