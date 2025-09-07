В России разразился зоофильский скандал: почему все обсуждают секс с животными

В августе известная научная журналистка Ася Казанцева (внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) попала в эпицентр нового секс-скандала. Если пару лет назад Казанцеву упрекали в оправдании педофилии, то сейчас журналистке вменяют пропаганду зоофилии. Вскоре после того, как в социальной сети X бурно обсудили ее слова о допустимости секса с животными, в России по удачному совпадению запретили руководства по сексу с собаками. «Лента.ру» вместе со специалистами постаралась распутать корни скандала и выяснила, почему эта проблема вдруг стала актуальна и что грозит за использование собачьей дружбы не по назначению.

Собаки и концепция активного согласия: что случилось

Вcе началось еще в 2007 году, который миллениалы уже не пытаются вернуть, а поколение альфа еще не начало романтизировать. На тот момент 20-летняя Ася Казанцева опубликовала в «Живом журнале» текст о возрасте согласия, в котором заявила, что определенные законом ограничения в виде возраста согласия с 16 лет ущемляют интересы «15-летних женщин».

«Особенный трагизм ситуации заключается в том, что они могут, вероятно, заниматься сексом друг с другом, но при этом для них нравственно неприемлемо заниматься сексом с прекрасными людьми старше, потому что женщина в 15 лет, согласно действующему законодательству, не женщина, а статья на ножках, и, занимаясь сексом, она подвергает своего возлюбленного риску, который хотя и не реализуется в большинстве случаев, но все же как минимум неприятен», – Ася Казанцева, научная журналистка.

Слова Казанцевой о том, что возраст согласия нужно снизить, как и ее собственные истории об общении со взрослыми мужчинами в подростковом возрасте, подвергались критике не раз. Снова об этом тексте в сети заговорили в 2023 году, когда ведущая канала «Радости скупые телеграммы» по имени Любовь опубликовала ролик под названием «Ася Казанцева пропагандирует педофилию».

После этого в Москве отменили презентацию новой книги Казанцевой «Откуда берутся дети?», а депутат Андрей Луговой обнародовал личные данные журналистки, включая ее адрес.

«Друзья, получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу. Спасибо вам за открытую обратную связь», – «Читай-город», 11 декабря 2023 года.

А в августе 2025 года пользователи X нашли в том тексте Казанцевой еще один «пожароопасный» тейк — о сексуальных контактах с животными. Она отнесла зоофилию к области «неопределенных значений». Казанцева заявила, что считает самца активной действующей стороной, поэтому ей теоретически кажется нравственным секс с кобелем и безнравственным — с козой. Секс со змеями, насекомыми или лягушками журналистка назвала «нравственно приемлемым» во всех тех случаях, когда не приводит к смерти или увечью животного.

Вдоволь обсудив мысли Казанцевой и придумав о ее позиции относительно зоофилии множество мемов, пользователи сети указали на главный провал в секс-теории научной журналистки:

«Из всего, что говорит Ася Казанцева, видно, что она не понимает принцип активного согласия», – opossum in blossom, пользовательница Reddit.

При этом на защиту Казанцевой в новом скандале встал основатель Либертарианской партии Михаил Светов (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), который в 2000-х годах вел сайт с фотографиями несовершеннолетних девочек, а в 2019 году был допрошен в СК в статусе свидетеля по уголовному делу о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16 лет.

«Ася Казанцева задавалась нормальными вопросами, которые занимают любого мыслящего человека в юности», — написал он, комментируя зоофильский скандал.

Что в итоге запретили?

Как будто эхом к вызывавшей скандал в X теме 25 августа в России запретили гайды по сексу с собаками. Московская прокуратура через Останкинский районный суд потребовала заблокировать ссылки на сайты с лекциями по зоофилии и «Руководством по сексу с собаками». Это породило новую волну шуток в соцсетях, но такое руководство ходит по сети не первое десятилетие.

Сексолог Олег Гулько, комментируя запрет, отметил, что такая инициатива может навредить.

«Вероятно, только сейчас до этих руководств добрался глаз органа, занимающегося поиском опасностей в интернете. И вероятно, как это традиционно бывает в интернете, новость о запрете побудила многих ознакомиться с данным руководством. На мой взгляд, человека со здоровой психикой, имеющего социальные контакты, подобное руководство не заставит перенаправить свою любовь к собакам в такой вид. Люди с психическими проблемами, скорее всего, тоже не сидят в интернете в поисках ответа на вопрос: «Какую бы девиацию мне выбрать, чтоб всех она шокировала». Люди, которые практикуют подобную «любовь», скорее всего, это делают без подобных инструкций», — отметил сексолог.

Как считает Гулько, такой запрет приведет не к тому, что люди прекратят жестокое обращение с животными, а к тому, что те, у кого есть такая склонность, будут еще сильнее бояться обращаться за помощью к специалисту.

Он отметил, что в международных классификаторах болезней (МКБ-10, МКБ-11 и DSM-5) зоофилия не выделена в отдельное состояние, но рассматривается в разделе расстройств сексуального предпочтения. Отчасти это связано с редкостью самого явления и с тем, что люди с таким расстройством редко идут к врачам.

Сексолог напомнил, что само явление зоофилии не так ново, как может показаться. По словам Гулько, секс с животными — это не результат доступности интернета и возможности прочитать об этом.

«Антропологические исследования демонстрируют, что сексуальные практики с животными (не обязательно с собаками) были документированы в самых разных обществах по всему миру на протяжении всей истории и часто регулировались социальными нормами. Во многих традиционных обществах (например, в сельских районах Колумбии, Коста-Рики, Греции, среди народов Кисии в Кении) сексуальные контакты с животными в подростковом возрасте были частью ритуалов перехода к взрослой жизни и обучения сексуальности, способом «проверить свою силу» перед вступлением в отношения с женщинами. Это была коллективная, а не индивидуальная практика, часто окруженная секретностью среди мужчин», — Олег Гулько, сексолог.

Критичное отношении к зоофилии — современное явление, связанное с осознанием прав животных и взаимодействием людей с ними, добавил Гулько. При этом он подчеркнул, что современная наука не имеет единого и окончательного ответа на вопрос о происхождении зоофилии как сексуального предпочтения.

Сексолог отметил, что причинами могут быть врожденные особенности или последствия легких органических поражений мозга на ранних этапах развития. В редких случаях влечение к животным может формироваться в результате очень раннего, часто случайного, но сильного сексуального опыта с животным в детском или подростковом возрасте.

«Часто подобные влечения возникают на фоне глубокой социальной изоляции, крайне низкой самооценки, неспособности выстроить отношения с людьми и пережитой в детстве психологической или сексуальной травмы. Животное воспринимается как объект, который не может осудить, отвергнуть или причинить психологическую боль», — Олег Гулько, сексолог.

Кроме того, причинами зоофилии могут быть отвращение к противоположному полу или страх перед ним, проблемы в отношениях с мужем или женой, любопытство, желание попробовать все виды сексуальных наслаждений, комплексы и чувство неполноценности.

Как избавиться от этого пристрастия?

В сети действительно немного криков о помощи от людей с зоофилией — при попытке разобраться в вопросе можно столкнуться в основном с анонимными публикациями, написанными скорее ради шутки. Однако есть и довольно искренние посты.

Например, пользовательница Reddit c ником @M00ns41n3 обратилась за помощью, потому что начала испытывать влечение к собаке. Девушка призналась, что она сама в ужасе от этого.

«Это ужасно. Видеть животное и мгновенно чувствовать реакцию в паху — чудовищно. Животные когда-то были моей радостью, я их так сильно любила, а теперь я опустошена», — M00ns41n3, пользовательница Reddit.

Тем не менее точной статистики, которая бы показала, сколько людей испытывают влечение к животным, нет. Исследователи считают, что у мужчин этот показатель составляет от 4,9 до 8,3 процента, а у женщин — от 1,9 до 3,6 процента.

Сексолог Гулько отметил, что самое главное в помощи таким людям — понять, в каком психическом состоянии человек испытывает это влечение, и, ориентируясь на это, выбрать тактику помощи. Специалист уточнил, что для этого применяют психотерапию и фармакотерапию.

Помочь себе самостоятельно будет сложно, подчеркнул Гулько.

«С одной стороны, надо признаться себе в этом, с другой — иметь решительность обратиться за помощью, при этом испытывая высокий страх осуждения. Если проблема была связана с социальной изоляцией, то следует начать контактировать с различными группами поддержки, для начала это могут быть группы онлайн», — объяснил он.

Американский психолог Сангита Сингг, рассказывая о работе с пациентом, который испытывал влечение к животным, отметила, что главной причиной успешного лечения стало его собственное желание избавиться от этой проблемы. Сингг добавила, что мужчине также помогла так называемая мультимодальная терапия — при этом подходе ситуацию изучают на семи уровнях: поведение, эмоции, ощущения, представления, когниции, межличностные отношения, лекарственные и другие зависимости.

Психолог также подчеркнула, что после курса лечения молодой человек, живший на ферме, перестал заниматься сексом с коровами. Вместо этого он начал общаться с женщинами и даже женился. Кроме того, он заверяет, что, посещая родительскую ферму, больше не испытывает ни желания сорваться, ни влечения к крупному рогатому скоту.

Наказывают ли в России за зоофилию?

Юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что прямого уголовного запрета на зоофилию в России нет.

Однако если такие действия повлекли страдания, травмы или гибель животного, либо совершались с применением садистских методов, из хулиганских или корыстных побуждений — их могут квалифицировать как жестокое обращение с животными по статье 245 УК РФ, наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.