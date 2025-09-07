Как удержать внимание удаленщиков во время онлайн-встреч

Психолог Альтшулер: паузы помогут сохранить фокус во время созвонов на удалёнке. Аналитики платформы «Яндекс 360» выяснили, что большинство удалённых сотрудников невнимательны во время онлайн-встреч. С чем это связано и какие техники позволят не переключаться с разговора на другие дела — поделилась психолог Юлия Альтшулер.

Почему удалёнщикам трудно концентрироваться на видеоконференциях

Людям, которые работают на дому, зачастую тяжело сосредоточиться на созвонах из-за большого количества аудио- и визуальных стимулов, отметила специалист.

По её словам, речь идёт о:

мимике собеседников;

их выступлениях;

сообщениях в чатах.

Ещё к рассеянности может привести многозадачность. Когда человек пытается выполнить сразу несколько дел или отвлекается, например на рисование в блокноте, то он перестаёт запоминать, объяснила эксперт.

Как удержать внимание коллег

Чтобы заставить сотрудников сфокусироваться на разговоре в режиме онлайн, следует заблаговременно обозначить повестку и тайминг, подчеркнула Альтшулер.

Вот что ещё посоветовала делать психолог:

создавать небольшие заметки (например, записывать ключевые слова);

использовать «якоря внимания» (допустим, заранее принести стакан воды и закрыть ненужные вкладки);

наблюдать только за спикерами (а не выводить на весь экран чаты, презентации, фон);

устраивать короткие перерывы каждые 20–30 минут (в это время можно размяться).

