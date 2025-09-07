Как удержать внимание удаленщиков во время онлайн-встреч

Делайте паузы: как удержать внимание удалёнщиков во время онлайн-встреч? Советы психолога
Психолог Альтшулер: паузы помогут сохранить фокус во время созвонов на удалёнке. Аналитики платформы «Яндекс 360» выяснили, что большинство удалённых сотрудников невнимательны во время онлайн-встреч. С чем это связано и какие техники позволят не переключаться с разговора на другие дела — поделилась психолог Юлия Альтшулер.
Почему удалёнщикам трудно концентрироваться на видеоконференциях
Людям, которые работают на дому, зачастую тяжело сосредоточиться на созвонах из-за большого количества аудио- и визуальных стимулов, отметила специалист.
По её словам, речь идёт о:
- мимике собеседников;
- их выступлениях;
- сообщениях в чатах.
Ещё к рассеянности может привести многозадачность. Когда человек пытается выполнить сразу несколько дел или отвлекается, например на рисование в блокноте, то он перестаёт запоминать, объяснила эксперт.
Как удержать внимание коллег
Чтобы заставить сотрудников сфокусироваться на разговоре в режиме онлайн, следует заблаговременно обозначить повестку и тайминг, подчеркнула Альтшулер.
Вот что ещё посоветовала делать психолог:
- создавать небольшие заметки (например, записывать ключевые слова);
- использовать «якоря внимания» (допустим, заранее принести стакан воды и закрыть ненужные вкладки);
- наблюдать только за спикерами (а не выводить на весь экран чаты, презентации, фон);
- устраивать короткие перерывы каждые 20–30 минут (в это время можно размяться).
Ранее «Секрет» писал, что работа на дому может обернуться штрафом. Кто в зоне риска — узнайте здесь.