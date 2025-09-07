Психолог рассказала, как много людей испытывают проблемы с самодисциплиной

Две трети людей в мире испытывают проблемы с самодисциплиной. Им необходима внешняя мотивация, такая как деньги, дедлайны и влияние окружения.

Двигаться вперёд самостоятельно «не только в фантазиях» может меньшинство. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Мария Манина.

«У одной трети людей в мире есть внутренняя твёрдая мотивация. Такие люди умеют сами себя подстёгивать, сами с собой договариваться и двигаться вперёд активно, не только в фантазиях. А две трети, то есть большинство людей в мире, имеют определённые проблемы с самодисциплиной внутренней, когда, например, ты что-то запланировал, сделал или выучился чему-то и сразу пошёл эти знания применять, работать, зарабатывать деньги. Легче действительно это отложить. Поэтому внешняя мотивация через деньги, временные рамки, определённые цели, интерес или человека — таким людям очень полезно».

Ранее психолог Кристина Шайдуллина назвала причины возникновения лени. Состояние часто бывает связано с переживаниями, хроническим утомлением и нереализованной агрессией.