Ученые бьют тревогу: ТикТок-зависимость разрушает мозг в пять раз интенсивнее алкоголя. Бесконечный поток коротких видео не просто крадет время, он провоцирует психологическую зависимость, снижает концентрацию и запускает эмоциональные расстройства. Как цифровой контент стал новым фактором риска и что с этим делать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

В эпоху бесконечной ленты коротких роликов многие замечают, что сосредоточиться на длинном тексте или фильме становится все сложнее. Почему так происходит и чем это грозит нашему мозгу? На эти вопросы в разговоре с корреспондентом «ВМ» ответила нейропсихолог Наталья Наумова.

Корень проблемы

По ее словам, короткие видео вызывают мощнейшую перегрузку нервной системы. Механизм этого воздействия прост и в то же время коварен: он основан на принципе мгновенного вознаграждения.

Происходит очень быстрая смена контента, — объясняет она. — Человек просматривает короткий ролик продолжительностью в несколько секунд, не прилагая практически никаких усилий, и сразу же получает порцию удовольствия.

Как только алгоритм понимает, что контент интересен пользователю, он начинает подбирать ему все новые и новые ролики похожей тематики. Этот замкнутый круг приводит к постоянному выбросу дофамина — нейромедиатора удовольствия. По словам Наумовой, именно за счет этого и происходит «перегрузка нейронных цепей».

Психолог указывает на корень проблемы: этот контент освобождает мозг от необходимости прилагать усилия — ни анализировать, ни планировать, ни концентрироваться надолго не требуется. Плата за эту легкость высока — под удар попадает префронтальная кора, главный центр управления, отвечающий за сложные когнитивные функции.

Снижается качество работы фронтальной коры, — констатирует эксперт. — А вслед за этим закономерно ухудшается концентрация внимания, затрудняется принятие решений, аналитическое мышление перестает тренироваться и деградирует.

Функции, которые делают нас продуктивными — планирование, организация, самоконтроль, — ослабевают. Как отмечает нейропсихолог, пропадает мотивация к учебе, живое общение и чтение книг кажутся утомительными. Даже полнометражный фильм не выдерживает конкуренции с бешеным ритмом рилсов — его хочется перематывать. Способность к глубокой концентрации и работе ради отложенного результата вытесняется тягой к быстрому и бездумному удовольствию.

Наталья Наумова проводит прямую и пугающую параллель между бесконечным скроллингом коротких видео и химической зависимостью. Механизм воздействия, по ее словам, идентичен: в обоих случаях наблюдается повышенная выработка дофамина, компульсивное поведение (непреодолимая тяга зайти в приложение), синдром отмены (раздражительность и скука при отсутствии доступа к контенту) и классическое отрицание проблемы («я могу остановиться в любой момент»). Однако ключевое отличие кроется в уровне воздействия на организм.

При химической зависимости все-таки у нас формируется стойкая биологическая зависимость, и зачастую требуется серьезная медицинская помощь, — поясняет Наумова. — В случае с рилсами мы имеем дело с исключительно психологической, поведенческой зависимостью, которая выправляется значительно быстрее и зачастую силами самого человека.

Но здесь же кроется и хорошая новость: наш мозг обладает феноменальной пластичностью и способен восстановиться. Главное — осознанно пойти на «цифровую диету». Для этого, как утверждает эксперт, необходимо жестко ограничить экранное время просмотра коротких роликов до 30– 60 минут в день и целенаправленно «разнообразить свою жизнь другими видами деятельности, заставляющими мозг работать в глубоком, а не клиповом режиме». Наумова предлагает эффективный план ежедневной когнитивной реабилитации. Его основа — это чтение в течение 30–40 минут для тренировки концентрации и воображения; мыслительные операции в виде решения математических задач, разгадывания головоломок или анализа детективных сюжетов; работа с таблицами Шульте (5–7 минут в день) для тренировки периферического зрения и скорости обработки информации; а также живое общение и потребление «длинного» контента — полнометражных фильмов или аудиокниг.

Главное — целенаправленно подключить мозг к сложной деятельности, и тогда процесс восстановления запустится достаточно эффективно, — уверена нейропсихолог.

Первые положительные сдвиги, такие как улучшение концентрации и снижение тревожности, можно заметить уже через полторы-две недели, а для полного восстановления когнитивных функций обычно требуется от одного до трех месяцев.

Не все так однозначно

И вот уже руки потянулись к телефону в попытке узнать, есть ли и у меня признаки зависимости. Останавливает только скептический настрой исследователя Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Алисы Годованец. Как она пояснила «ВМ», вердикт, выдвинутый китайскими учеными, слишком уж ради кален:

Я хочу сразу сделать важную оговорку: утверждение, что «рилсы убивают мозг в 5 раз быстрее алкоголя», научных подтверждений не имеет. Рецензируемых исследований с таким сравнением нет. Но это не значит, что проблема отсутствует, — предупреждает эксперт.

Так где же правда? Вызывает ли бесконечный скроллинг ленты настоящую зависимость? По словам Годованец, сходство с зависимостями, такими, например, как азартные игры, действительно есть, хотя интенсивность воздействия иная.

Поведенческие зависимости разделяют с химическими ключевые признаки: утрату контроля, компульсивность и продолжение поведения, несмотря на вред, — подмечает Алиса.

Другое свежее исследование показало прямую связь между интенсивностью использования и формированием зависимости, а также феноменом TikTok brain — субъективным ощущением улучшения настроения от просмотра.

Но в чем же тогда принципиальное отличие? Годованец подчеркивает, что, в отличие от алкоголя, короткие видео не несут прямой нейротоксичности; они перестраивают поведение через систему вознаграждения и обучения, что повышает обратимость изменений при грамотной коррекции.

Эксперт объясняет, почему после часа скроллинга в соцсетях почти невозможно взяться за работу.

Этот час просмотра буквально перенастраивает работу наших механизмов внимания. Мозг, привыкший к частым дофаминовым всплескам, начинает воспринимать обычные задачи как невыносимо скучные, — объясняет эксперт. — Существуют исследования, доказывающие, что TikTok brain служит медиатором между интенсивностью использования и потерей концентрации.

Проще говоря, чем больше вы смотрите, тем труднее сосредоточиться. Но, как уже успела отметить нейропсихолог Наталья Наумова, дело это обратимое. Концентрация восстанавливается за 3–4 недели ограничения просмотра коротких видео. Отдельно эксперт затрагивает тему клипового мышления, называя его не медицинским диагнозом, а «описательной метафорой реального феномена». По словам нейропсихолога, проблема куда глубже, чем неумение современной молодежи читать книги.

Люди с выраженным «клиповым мышлением» хуже устанавливают причинно-следственные связи и испытывают трудности с синтезом информации из разных источников, — отмечает Годованец, ссылаясь на анализ феномена, который характеризует его как качественно иной способ восприятия мира через набор несвязанных фрагментов.

Это сравнение, по мнению исследователя, удивительно точно. Постоянная стимуляция системы вознаграждения приводит к снижению чувствительности к естественным наградам.

Просмотр персонализированных коротких видеороликов активирует те же цепи мозга, что и наркотики, хоть и с несравнимо меньшей интенсивностью. Противоядием же служит «полезная еда» для мозга: деятельность, требующая глубокой переработки информации — чтение, решение задач, медитация и физическая нагрузка, которая стимулирует выработку BDNF, белка, необходимого для нейропластичности.

Она убеждена, что решение проблемы — не в жестком запрете, который лишь рождает чувство лишения, а в осознанной трансформации поведения. Ключ к успеху — не просто удалить раздражитель, а заполнить освободившееся пространство осмысленной и полезной активностью, совершив поведенческий апгрейд.

Здесь важно не просто вырвать с корнем плохую привычку, оставив после себя пустоту, а бережно вытеснить ее новой — той, что дает мозгу желанную стимуляцию, но более здоровым способом, — резюмирует исследователь.

Рекламщикам на руку

Если для нейробиологов и психологов клиповое мышление — это продукт современной реальности, с которым все же стоит бороться, то для маркетологов оно стало настоящим даром. Пока одни бьют тревогу, другие научились монетизировать новую реальность. Так как же бизнес использует наши когнитивные особенности в своих целях?

На этот вопрос «ВМ» отвечает пиар-менеджер Манэ Варданян. Она убеждена, что доминирование коротких видео — это во многом следствие агрессивного продвижения формата самими создателями социальных сетей. По ее наблюдениям, тренд, не стихающий вот уже несколько лет, эволюционировал из временного увлечения в стандарт цифрового потребления.

Это уже не просто тренд, а новая медийная норма, — констатирует пиар-эксперт. — И как побочный эффект — своеобразное «расстройство» в виде клипового мышления, которое теперь наблюдается у большинства пользователей. Исчерпает ли формат коротких видео себя, мы сможем узнать лишь со временем. Поколения, потребности и тренды сменяют друг друга с огромной скоростью, и предугадать появление новых или упадок существующих практически невозможно.

КСТАТИ

Активнее всего смотрят короткие видео в Москве, Краснодарском и Хабаровском краях: доля их просмотров там на 4–8 процентов выше, чем в регионах Урала и Сибири. Средняя длительность просмотра в Москве, Хабаровском крае и Иркутской области составляет 4–6 секунд, а в Самарской и Нижегородской областях — около 12–13 секунд.

В 2025 году RUTUBE увеличил свою долю в общем объеме трафика мобильных пользователей почти в четыре раза до 4,5 процента, а VK — более чем в полтора раза, достигнув почти 23 процентов всего трафика.

В мире растет популярность 60-секундных мини-драм. Создатели оправдывают их существование высокой востребованностью у аудитории. В основе лежит «алгоритмический, основанный на формулах подход к сторителлингу», который дает зрителю именно то, что он хочет видеть. Быстрый монтаж, банальный сюжет вкупе с самыми неожиданными поворотами и интригами увлекают зрителей. Почему быстрый формат сериалов набирает популярность и как он влияет на психику — в материале «Вечерней Москвы».