Клиповое мышление и попкорновый мозг: как с этим бороться и зачем

Современный человек все чаще сталкивается с явлением «клиповое мышление» — когда внимание переключается с одного объекта на другой каждые несколько секунд. Мы бесконечно листаем соцсети, не углубляясь в суть прочитанного, а мозг привыкает к быстрой смене картинок. Психологи называют это «эффектом попкорна»: информация всплывает и лопается в голове, не успевая стать знанием. Но бороться с этим важно: рассеянное внимание снижает продуктивность, ухудшает память и делает нас заложниками чужих алгоритмов. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как улучшить ситуацию.

Практикуйте осознанное чтение

Отведите 20–30 минут в день на чтение книги без гаджетов и отвлекающих звуков. Начинайте с небольших текстов и постепенно увеличивайте объём — так мозг снова научится концентрироваться.

«Подчеркивайте важные мысли и делайте заметки: это поможет перевести информацию в долговременную память. Постепенно вы заметите, что даже рабочие задачи даются легче», — говорит эксперт.

Устраивайте цифровые детоксы

Раз в неделю выделяйте полдня или хотя бы пару часов без социальных сетей и мессенджеров. Уберите уведомления, чтобы не хвататься за телефон каждые пять минут. В это время займитесь прогулкой, хобби или медитацией, чтобы мозг «перезапустился». Постепенное снижение количества отвлечений возвращает способность к глубокому мышлению.

Развивайте навык монотаскинга

Попробуйте выполнять одну задачу за раз, полностью погружаясь в процесс. Разделите рабочее время на блоки по 40–50 минут, делая короткие перерывы.

«Такой метод помогает выстроить дисциплину внимания и снижает стресс. Со временем многозадачность перестанет казаться эффективной — вы увидите рост качества работы», — утверждает психолог.

Освойте дыхательные практики и медитацию

Всего пять минут осознанного дыхания снижают уровень тревожности и помогают сосредоточиться. Медитация тренирует мозг удерживать внимание на одном объекте, а значит, уменьшает эффект «попкорна». Начните с простых приложений или видео, постепенно увеличивая время практики. Спокойный ум легче фильтрует информацию и меньше устает.

Сократите потребление новостного потока

Мы привыкли к постоянным заголовкам, но этот поток только усиливает клиповое мышление. Выберите два-три проверенных источника новостей и читайте их в определенное время дня. Откажитесь от бесконечных лент и алгоритмических рекомендаций, чтобы снизить перегруз. Так мозг перестанет жить в состоянии постоянной тревоги и научится концентрироваться на важном.