Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

Мужчины вспомнили о комплиментах от женщин, которые считают самыми приятными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что получил неожиданный комплимент от клиентки своей парикмахерши.

«Моя барбер заканчивала стричь пожилую даму, которой было, наверное, за 70. Когда меня пригласили занять ее кресло, мы оба встали — я довольно высокий, а дама была миниатюрной. И вот она говорит таким сладким голосом: "Боже мой, посмотри на себя, сынок! Ты заставляешь меня желать, чтобы мне снова было 17"», – ScotsWolf, пользователь Reddit.

Некоторые комплименты становились началом многолетних отношений.

«Одна женщина сказала мне 25 лет назад: "У тебя прекрасная, теплая улыбка, ты знаешь об этом?" Я женат на этой женщине уже 21 год», – PurahsHero, пользователь Reddit.

Еще один мужчина признался, что лучший комплимент ему сделала шестилетняя племянница.

«Я присматривал за ней, и мы несколько часов болтали и шутили, пока мой брат с женой гуляли по городу. Потом мы сидим на диване и смотрим стриминг, и она опирается на мое плечо и говорит: "Ты был бы действительно хорошим отцом". Черт, это меня покорило. Я думаю об этом каждый раз, когда мне становится не по себе. Она понятия не имеет, как сильно повлияла на меня. Объясню ей как-нибудь, когда она станет достаточно взрослой», – aussydog, пользователь Reddit.

