Названы лучшие секс-позы для пар с большой разницей в росте

При большой разнице в росте удобнее всего заниматься сексом стоя, считает коуч по сексу и отношениям Закари Зейн. Лучшие позиций для пар со значительной разницей в росте он назвал в разговоре с Men's Health.

Первой подходящей позой Зейн назвал положение, в котором женщина ложится на край кровати и поднимает ноги на плечи стоящего рядом партнера. Это положение обеспечивает глубокое проникновение и подходит любовникам любого роста.

Если мужчина крупнее партнерши, коуч предложил взять ее на руки, поддерживая за ягодицы. Для устойчивости ей нужно обхватить ногами бедра партнера. Чтобы облегчить нагрузку на руки, он посоветовал перенести часть веса женщины на кухонную стойку или стиральную машину.

Также, по мнению Зейна, при большой разнице в росте удобной является поза под названием «стоящий дракон». Чтобы принять ее, женщине надо встать на четвереньки на краю кровати, а мужчине — расположиться сзади стоя.

