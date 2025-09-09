Психолог связала пристрастие к веганству с незавершенной сепарацией

Взаимоотношения с матерью в 99% случаев также влияют на лишний вес.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Все проблемы с весом обычно связаны с сепарацией. В 99% случаев лишний вес — это неотсепарированность от мамы. В 99% случаев, если вы вызываете рвоту или у вас расстройство пищевого поведения по принципу слишком серьёзной избирательности в еде, как веганство или вегетарианство, например. Это проблемы во взаимоотношениях с мамой, когда человек не может переварить взаимоотношения с мамой, часто находится с ней в конфликте и любит, и конфликтует, и не может выстроить какое-то понятное эмоциональное взаимодействие, всё время об эту маму пытается раниться или сам эту маму ранит. То есть здесь очень важно, что проблемы с весом и с сепарацией — это знак равно можно ставить. Сюда же, если у вас нормальный вес, но он болтается то туда, то сюда пять килограммов. И вы склонны успокаиваться через еду, это проекция родительской фигуры переносится на продукты. Обычно люди неотсепарированные любят молоко в чистом виде».

Ранее Соловьёва рекомендовала обращаться к психологу в случае частых проблем со здоровьем. Речь идёт о хронических заболеваниях. Физические недуги могут быть вызваны ментальными процессами и оказывать на них влияние, пояснила она.