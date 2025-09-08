Ученые выяснили, как порнография влияет на качество отношений

Новое исследование, опубликованное в журнале Sexuality & Culture, показало: просмотр порнографии может влиять на восприятие своих живых партнеров и качество отношений. Эксперимент выявил, что гетеросексуальные мужчины после просмотра откровенных фильмов оценивали своих романтических партнерш как менее привлекательных и желанных, чем те, кому показывали нейтральные видео.

Порнография — один из самых популярных видов медиа: ее хотя бы раз в жизни смотрели 94% мужчин и 87% женщин. Однако данные о ее влиянии противоречивы: часть исследований связывает ее с неудовлетворенностью отношениями, другие — не находят эффекта или даже указывают на положительные последствия (например, улучшение коммуникации в паре).

Чтобы проверить причинно-следственную связь, психолог Алисия Маклин из Университета Оклахомы (США) провела эксперимент. В нем участвовали 144 взрослых, состоящих в отношениях (средний возраст — 29 лет). Участников случайным образом распределили для просмотра 30-минутных видеороликов с одинаковой пиратской тематикой: порно-видео, отрывок из боевика или анимэ. После просмотра они заполнили анкеты о восприятии партнера, качестве отношений и сексуальных установках.

Результаты оказались неожиданными. Порнографический контент не повлиял на сексуальные фантазии, уровень желания или терпимость к сексуальным практикам: показатели у всех групп были одинаковыми.

Но среди гетеросексуальных мужчин проявился четкий эффект: они оценивали своих партнерш как менее привлекательных и желанных. Это согласуется с так называемой «гипотезой контраста» — идеей, что просмотр идеализированных сексуальных сцен приводит к неутешительным сравнениям с реальной жизнью.

Интересно, что среди женщин аналогичных изменений не выявлено. Авторы предполагают, что именно мужчины культурно и психологически более подвержены «эффекту сравнения».

Ученые подчеркивают: у исследования есть ограничения. Выборка формировалась онлайн, что может искажать картину, а данные основывались на самоотчетах, где возможен эффект социальной желательности. Тем не менее эксперимент дает редкие прямые доказательства того, что даже кратковременный просмотр порнографии может повлиять на восприятие — пусть и не на все аспекты отношений, пишет Рsypost.