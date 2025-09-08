Психолог объяснил, о чем говорит избегание работы

Избегание работы — сложный психологический механизм, основанный на стремлении защититься от внутренней боли: страха, стыда, неудачи, оценки или ответственности. Отсутствие мотивации и энергии — следствие внутреннего напряжения. Механизм формируется в детстве и закрепляется во взрослой жизни в виде отговорок: «сейчас не время», «нет ресурсов», «это не мое дело», объяснил HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

Основные причины избегания работы:

Восприятие работы лишь как источника денег, а не возможности для развития, что снижает вовлеченность.

Страх результата, который показывает способности сотрудника.

Страх неудачи («сделаю плохо — осудят») и страх успеха («сделаю хорошо — будут напрягать»).

Страх профессиональной оценки, особенно в новых ролях и нестандартных задачах.

Перфекционизм и установка «непризнанного гения», когда человек не участвует, но ждет признания.

Выученная беспомощность — убежденность в невозможности изменить ситуацию.

Профессиональное выгорание — хроническая усталость и потеря интереса к работе.

Неумение управлять эмоциями усиливает избегание: страх, тревога и раздражение приводят к бездействию.

Для преодоления избегания важно признать факт избегания, назвать отговорку и понять, какое чувство за ней стоит. Осознав причину и выгоду избегания, можно планировать изменения в процессах и коммуникации, а затем перейти к действиям и обсудить шаги с окружением. Это поможет устранить причину и повысить продуктивность, сообщает 360.ru.

