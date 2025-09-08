Как вычислить ложь всего по двум словам

Адвокат Джефферсон Фишер назвал способ вычислить ложь всего по двум словам, которыми злоупотребляют обманщики. Его цитирует издание Mirror.

© Unsplash

По словам Фишера, лжецы часто используют слова «никогда» и «всегда».

«Никогда — это крайность. Крайности — это явный признак того, что они вам говорят неправду», — рассказал он.

Также адвокат предложил переспросить вероятного лжеца, действительно ли он никогда не делает того, о чем заявляет.

«Чаще всего они начнут заявлять: "Я имею в виду, что иногда мне это нравится". Затем они приходят в себя и продолжают: "Я имею в виду, что иногда я это делаю, а иногда — нет"», — привел пример он.

По словам Фишера, молчание может быть мощным инструментом в разговоре, когда имеешь дело с нечестным человеком.

«Молчание — главный враг лжецов, потому что у них в голове есть заготовки для вас», — сказал он.

