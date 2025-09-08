Психолог объяснил, чем опасен искусственный интеллект

Психологи все чаще выражают обеспокоенность по поводу общения с нейросетями, считая его потенциально опасным. По мнению некоторых специалистов, такие взаимодействия могут привести к искажению собственных мыслей и даже к бредовым идеям. Клинический психолог Екатерина Сизикова рассказала о том, чем именно опасен ИИ и сможет ли он заменить человека.

© РИА "ФедералПресс"

«‎При использовании нейросетей пропадает необходимость поискового метода, который очень важен для получения и усвоения информации. Лёгкость и доступность любого знания делают человека посредником между ИИ и заказчиком»‎, — цитирует «Горсайт» Екатерину Сизикову.

Спикер подчеркивает, что искусственный интеллект может негативно сказываться на критическом мышлении. Она отмечает, что использование нейросетей снижает необходимость в поисковом методе, который важен для усвоения информации. Легкость доступа к знаниям делает человека лишь посредником между ИИ и конечным пользователем.

Например, студенты, получая задания, могут использовать ИИ для сбора информации, а затем просто переписывать её. В результате они не проводят анализ и синтез данных, что приводит к отсутствию реального усвоения материала.

Она отмечает, что использование ИИ может снизить аналитические способности, которые требуют постоянного развития.

Психолог выделяет несколько проблем, связанных с общением только с ИИ. Одна из них — одиночество. Если у человека нет настоящих человеческих связей, это может быть тревожным сигналом. Также существует риск перекладывания ответственности: люди могут стремиться получить советы от ИИ, избегая принятия собственных решений.