Психолог объяснила зависимость людей от вейпов

Такие люди склонны к зависимостям.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Люди, у которых незавершённые сепарационные процессы, обычно чаще всего через рот впадают в определённые зависимости — пищевую, алкогольную, курение, то есть бесконечные вейпы. Это в чистом виде фиксация оральной стадии зависимости. Это та же самая соска, которую человек суёт себе в рот, то есть нужно бесконечно стимулировать оральную зону. Если вы посмотрите на таких людей, посмотрите на сферы их жизни, то там будет видно, что там есть отсутствие сепарации».

Ранее Соловьёва заявила, что инфантилизм можно определить по лицу. Склонность к детскому поведению «пропечатывается» в его чертах.