Психолог рассказала, как пережить осеннюю хандру

Осенью многие люди сталкиваются с упадком сил и ухудшением настроения, что в ряде случаев может перерасти в сезонную депрессию. Об этом RT рассказала психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, сокращение светового дня влияет на работу внутренних биоритмов, уровень серотонина и мелатонина, что приводит к сонливости, снижению мотивации и тяге к сладкому.

«Осенью чаще люди впадают в заниженную энергию. Так скажем, у них пониженные настроения, и всё идёт от лёгкой хандры до какой-то сезонной депрессии», — отметила Дугенцова.

Она подчеркнула, что около 5% людей испытывают клиническую сезонную депрессию, а ещё примерно 10% — её более мягкие формы. При этом чем севернее живёт человек, тем выше вероятность появления симптомов.

Чтобы снизить риски, психолог советует начинать утро с прогулки при дневном свете или использовать светотерапию, регулярно заниматься физической активностью, соблюдать режим сна и питания, принимать витамин D, избегать алкоголя и поддерживать социальную активность.

Отдельно Дугенцова обратила внимание на необходимость своевременного обращения за помощью.

«Если вдруг человек чувствует действительно вот это вот пониженное настроение, он чувствует себя действительно некомфортно, нужно срочно бежать к двум специалистам. Это психологи и психиатры, либо психотерапевты, которые должны назначить антидепрессанты при надобности, и дальше поддерживать эффект психотерапии», — добавила психолог.

