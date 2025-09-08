Что толкает людей к поиску нового и лучшего

В игре надо было выбрать фигуру, за что начислялись или списывались очки. Перед каждым раундом звучал сигнал, указывающий на его тип: получение выгоды или избегание потери.

Исследователи изучили, насколько сильно активировались нейроны непосредственно перед каждым выбором и насколько изменчивой была эта активность между попытками. Изменчивость служила показателем «нейронного шума». С помощью вычислительных моделей оценивалось, насколько выборы соответствовали ожидаемой ценности и в какой степени они отражали общую неопределенность.

Выявлены два нейронных сигнала, которые формируют исследовательское поведение. Увеличение активности в миндалевидном теле и височной коре, не зависящее от типа стимула, предшествует поисковому выбору как при выгоде, так и при потерях. Специфичное для ситуации потерь увеличение шума в миндалевидном теле повышает вероятность исследования в условиях потенциальной потери, зависит от уровня неопределенности и уменьшается по мере обучения.

Поведенческое моделирование соответствует этой схеме: выбор в условиях выгоды лучше описывается моделями, учитывающими только ценность, а выбор в условиях потерь — моделями, учитывающими ценность и общую неопределенность. Таким образом, нейронная изменчивость служит механизмом, увеличивающим количество проб и ошибок в случае угрозы потерь, хотя причинно-следственная связь пока не ясна и будет установлена в дальнейших исследованиях.

С эволюционной точки зрения выживания такая стратегия хорошо согласуется с необходимостью искать новые ресурсы при угрозе потери безопасных или привычных вариантов. Иными словами, попробовать новый общепит можно в любой момент, а активный поиск другого кафе мы начнем, если любимый ресторан закроют на ремонт.