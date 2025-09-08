Сексолог объяснил, как быт разрушает интимные отношения

Зарубежные учёные выяснили: чем больше женщина занята домашними делами, тем меньше ей хочется близости. Подтвердил это и психотерапевт Алексей Лысенко, отметив, что постоянная усталость от быта, стресс и напряжённые отношения с партнером пагубно отражаются на сексуальной жизни семейных пар.

«Чем слабее или скромнее половая конституция женщины, тем сильнее на её желание половой близости влияют разные перегрузки — и эмоциональные, и физические. Другими словами, если на работе запарка, если у женщины много разных волнений и стрессов, всё это будет подавлять сексуальное желание, нередко практически отключая его», — объяснил эксперт в разговоре с MK.RU.

Он добавил, что гармонию в паре поддерживают не только совпадающие сексуальные «аппетиты», но и любовь, доверие, уважение. Особенно важно, чтобы женщина ощущала справедливость в распределении обязанностей: её вклад в домашние дела должен быть равноценен мужскому.