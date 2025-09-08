Что привлекает людей на самом деле

Новое исследование, опубликованное в British Journal of Psychology, показывает: физическое влечение формируется не только благодаря чертам лица. Важную роль играют голос, движения и даже запах тела. В реальной жизни люди воспринимают друг друга комплексно, используя несколько сенсорных сигналов одновременно, пишет Рsypost.

© Naukatv.ru

Ученые пригласили 61 человека (мужчин и женщин), которые предоставили фото, видео, записи голоса и образцы запаха, а также 71 добровольца, которые оценивали все это с точки зрения привлекательности. Каждый тип представлялся отдельно: участники, например, слушали голос или нюхали образцы запаха без фото. Оценка велась по семибалльной шкале.

Результаты показали: наиболее привлекательными воспринимались мультимодальные стимулы — видео с голосом. Наименее привлекательным оказался телесный запах. Лица, голоса и немые видео находились между этими крайностями. Разница между модальностями была небольшой (менее одного балла), что указывает на комплексный характер восприятия — привлекательным кажется сочетание всех этих факторов.

Исследователи также выявили взаимосвязь: привлекательные по голосу люди часто считались привлекательными и по внешности. Самая сильная связь отмечалась между лицом и голосом, слабейшая — между запахом и фотографией. При этом запах положительно коррелировал с восприятием движения, что может отражать факторы здоровья или гормонального состояния.

Интересно, что на значимость предпочтений влиял контекст. При оценке представителей противоположного пола большую роль играли общие черты, тогда как при оценке своего пола сильнее проявлялась индивидуальная субъективность. Это подтверждает, что привлекательность связана не только с выбором партнера, но и влияет на социальные связи — дружбу, работу, симпатию.

Авторы подчеркивают, что исследование имело ограничения: участвовали только молодые здоровые взрослые, а стимулы оценивались в лабораторных условиях.