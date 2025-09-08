Как распознать хорошего мужчину среди «красных флагов»

Некоторые современные мужчины не хотят строить серьезные отношения, предпочитая единственной спутнице разнообразие партнеров. Они не готовы на реальные поступки, даже расплатиться за салат на первом свидании для них — непосильная ноша. Но все же среди букета неисправимых нарциссов и вечных ловеласов все еще есть те, кто готов сам сделать шаг навстречу женщине и строить с ней крепкие отношения. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, как не ошибиться в выборе партнера.

Не пропадает и уделяет внимание

По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, распознать мужчину, который готов строить с женщиной серьезные отношения, можно даже на первом этапе общения. Достаточно проанализировать, сколько времени мужчина уделяет объекту своей симпатии и достаточно ли он рассказывает о своей жизни.

— Он должен регулярно звонить, писать, искать повод для встречи. Такие регулярные и закономерные проявления говорят о том, что мужчина действительно заинтересован в женщине, что у него нет тайн. При этом он не должен внезапно пропадать на несколько суток, а затем появляться с извинениями и ссылаться на сильную занятость. Заинтересованный мужчина всегда предупредит заранее о том, что у него намечаются важные дела, чтобы не подсаживать свою вторую половинку на эмоциональные качели, — пояснила врач.

Также хороший мужчина не станет жаловаться на своих бывших спутниц или восхвалять их, а еще он будет открыто отвечать на любые вопросы, заверила Жесткова.

— Он ничего не будет говорить о своих бывших, потому что он сам когда-то решил начать с ними отношения. А также абсолютно спокойно будет реагировать на любые вопросы и не даст на них противоречивых ответов, чтобы скрыть от девушки свое прошлое и не позволить ей узнать о нем что-то личное. При этом сам он не станет проникать в ее личное пространство чрезмерно быстро, дав возможность постепенно узнавать друг друга. А в его высказываниях не будет лести и необоснованной критики, — пояснила Жесткова.

В свою очередь психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что хорошего мужчину выдают его цели и планы на жизнь.

— Женщина должна понять: а есть ли у человека какие-то глобальные цели, насколько он амбициозен и настойчив при выполнении задач. К примеру, если он учится в университете и не находится на грани отчисления, то это хороший кандидат. Если мужчина имеет хорошую должность и стабильную работу — он тоже «грин флаг», — считает Вилков.

Отсутствие вредных привычек и хорошие отношения с родителями — тоже маркер достойного партнера.

— Если мужчина тепло общается с родителями, но при этом он сепарирован от них — это хороший вариант для отношений. С большой вероятностью родители уделяли ему в детстве достаточно внимания и воспитали в нем необходимые мужские качества, но при этом вовремя научили самостоятельности и прекратили чрезмерно опекать. Это означает, что в отношениях с таким мужчиной женщина не будет конкурировать с его родителями, — заверил психиатр.

Кроме того, наличие продолжительных отношений в прошлом является признаком достойного кандидата, считает Вилков.

— Если отношения мужчины длились хотя бы несколько месяцев или несколько лет — это тоже говорит об эмоциональной устойчивости. Но если у него не было опыта стабильных отношений, он быстро заканчивал отношения или предпочитал случайные связи, это может говорить о его эмоциональной нестабильности, — предупредил Вилков.

Они маскируются

Психиатр предупредил, что распознать достойного мужчину в самом начале отношений получается не у всех.

— Дело в том, что на первых порах люди всегда хотят показаться лучше, чем они есть, скрывая свои недостатки и акцентируя внимание только на лучших качествах. Как правило, свое истинное лицо мужчины (и женщины) начинают показывать, когда уже привыкают к партнеру, — сообщил Вилков.

Такого же мнения придерживается и психиатр Жесткова. По ее словам, манипуляторы, нарциссы, абьюзеры и брачные аферисты умеют очень хорошо маскироваться.

— Их трудно распознать, потому что они придумывают правдоподобные легенды о себе, в которые сложно не поверить. И в начале общения легко попасться на удочку обольщения, а после этого женщина уже не может оценивать поведение мужчины объективно. Поэтому важно запомнить дополнительное правило: если мужчина слишком идеальный, нужно присмотреться, оценить его слова, действия и поступки. Только после этого можно решить, стоит ли строить с ним отношения или нет, — рекомендовала врач.

