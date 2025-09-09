Люди рассказали, как узнали о двойной жизни своих близких

Люди, вскрывшие двойную жизнь близких и друзей, поделились удивительными историями. Свой опыт они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам одной из женщин, на восьмом году замужества она познакомилась с девушкой своего супруга. Муж встречался с любовницей уже девять месяцев, а жене говорил, что работает в ночную смену.

«Но в те ночи он ночевал у нее и выползал из ее постели в пять утра, чтобы «вернуться домой с работы». Я собирала ему обеды для его чертовых ночевок с ней. Как только мы с ней узнали друг о друге, то обменялись фотографиями и рассказами. В ее квартире было полно их совместных фотографий, она даже оформила на него свою страховку. Девушка понятия не имела, что он женат. Как только я подала на развод, то дала ей понять, что он полностью принадлежит ей. Они прожили вместе около двух месяцев — до его следующей измены», — catsweedcoffee пользовательница Reddit.

Другая пользовательница рассказала, как в офис наняли нового администратора. На собеседовании он показался нормальным, но потом перестал появляться на работе.

«Он постоянно оставлял голосовые сообщения со все более изощренными и драматичными объяснениями того, почему его не было дома (например, он попал в автомобильную аварию и в больнице борется за свою жизнь, просит за него помолиться). Оказалось, он устроился на множество других работ и не появлялся ни на одной из них. Но все ему платили!», — StarBabyDreamChild, пользовательница Reddit.

Еще один мужчина вспомнил, как его друг притворялся студентом престижного университета.

«Никто не подозревал, что он лжет. Он просто приходил в университет, общался с людьми и делал вид, что посещает занятия. На самом деле он бросил учебу много лет назад и просто притворялся студентом. Даже притворился, что выпускается, и присутствовал на церемонии вручения дипломов», — harryhov, пользователь Reddit.

