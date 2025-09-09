Почему в крепких отношениях пропадает секс: объясняет эксперт

Крепкие отношения между мужчиной и женщиной, основанные на взаимной любви и конструктивной взаимосвязи — это предел мечтаний многих, но еще не залог стабильного интенсивного полового влечения. Почему так бывает, что вчера хотелось, а сегодня не хочется? О секретах влечения «Рамблер» поговорил с сексологом Екатериной Макаровой.

© Нейросеть

Часто многие воспринимают половое влечение как константу. Вот в начале романа оно было сильным и устойчивым, значит, всегда должно придерживаться этого уровня. Когда начинаются неизбежные колебания интенсивности взаимного желания, возникает стресс. На самом деле, либидо не соответствует некой изолинии. Когда любовь такая сильная, что и половое влечение выраженное, то как будто хочется, чтобы эта сила и интенсивность чувств поддерживалась всегда на одной линии. У влечения есть взлеты и падения, когда в зависимости от степени интимной фантазии и разнообразия, гормонального фона, общего утомления, уровня конфликтов в паре и накопленной усталости, либидо может естественно колебаться, и это не означает потерю любви. Любовь – это чувство, основанное на множестве позитивных подкреплений, и оно безусловно больше, шире, чем влечение в паре. Что бывает с двумя людьми, когда они однажды просыпаются в одной постели и понимают, что давно уже близки, как брат с сестрой, но не хотят друг друга, как любовники? Они перестают от этого любить? Снижается ценность их доверия, близости, взаимного принятия и поддержки? Отнюдь нет. Нужно воспринимать такие моменты как периоды переоценки именно интимных ценностей. Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Если вы отвергаете такие причины, как стресс, усталость, утомление, гормональные сбои, то остаются другие факторы. Например, взаимные обиды, претензии, общая конфликтная атмосфера в паре. Обязательно благодарите друг друга. Помните, что в отношениях никто ничего никому не должен. Отношения — это не налоговый кодекс. Отношения основаны на добровольном выборе служить друг другу. Используйте метод открытого диалога, когда вы просто высказываете партнеру в лицо то, что наболело. Но здесь есть несколько правил для позитивного результата. Помните, что ваша задача выговориться, прорвать плотину молчания, достучаться, если партнер вас не слышит. Поэтому говорите честно все то, что для вас важно, но выбирайте выражения. Ведь вы хотите разрешить конфликт, а не завершить отношения. Поэтому общайтесь на перспективу, то есть с таким расчетом, что вам еще принципиально вместе жить и строить отношения дальше. Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Пишите списки претензий к партнеру, куда помещайте все свои обиды. Пишите списки вдохновенно, подробно. Пишите и выбрасывайте, пишите и выбрасывайте. Часто ваши обиды – это ваши проблемы. И снижение накала обид помогает вам выбить пробку токсинов, что поможет уравновесить отношения. Мы часто воспринимаем свои обиды как естественную реакцию на несовершенство партнера, поэтому работаем не с партнером, а со своими обидами.

Когда вы проработаете обиды и претензии, а влечение все никак не возвращается, задумайтесь, что не так у вас с интимным сценарием вообще. Как вы это делаете всегда? Кто начинает? Кто предлагает вариации? Как вы относитесь к инициативе партнера? Как партнер воспринимает вашу инициативу? Бывает такое, что вы сливаете робкое предложение разнообразия под видом лени или усталости? Может, есть какое-то пожелание к партнеру, которое давно уже хочется реализовать? Может, вы изначально согласились на усеченный вариант близости, который вас не совсем устраивал, а сейчас пришло время усложнить, украсить, разнообразить процесс? Припомните самые интересные и эффективные моменты, когда секс вас устраивал, и попробуйте скомбинировать из них новый сценарий. Что там было? Особенная поза? Романтическая обстановка? Были сказаны какие-то важные слова? Допускались откровенные ласки? Припомните все и попробуйте повторить. Иногда помогает свидание по типу «вечер воспоминаний», где вы можете активно привлечь партнера в соучастники. Поместите себя и партнера в контекст романтики: «А помнишь, как было…»; «Когда ты сказал вот это, я почувствовала такое…»; «Давай повторим вот это и это…». Займите активную позицию в этом диалоге. Перечислите все то, что хотели бы воспроизвести, обсудите это и приступите к реальному воплощению. Екатерина Макарова Дерматовенеролог, уролог, врач интегративной медицины

Иногда люди ограничивают себя установками, что классные отношения — это всегда сумасшедший страстный секс, такой, что ломаются кровати, обрываются гардины и соседи вызывают скорую помощь. А если секс спокойный и размеренный, то это не отношения, а пенсия какая-то. Так вот поразмыслите. Откуда у вас претензия на страсть и фееричность? Будьте реалистами и цените отношения выше объема секса в них. Ведь секс всегда можно улучшить с помощью рекомендаций сексолога, а вот новые отношения с нуля создавать гораздо труднее, так что цените имеющиеся.