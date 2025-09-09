Психологи ответили, стоит ли делиться эмоциями с коллегами

Исследование показало, что откровенный рассказ о своих переживаниях и эмоциях может укреплять отношения между коллегами. Хотя традиционно считается, что выражение эмоций может разрушать рабочее взаимодействие, ученые обнаружили, что это может, наоборот, привести к большей близости между людьми.

Исследование, проведенное в Университете Миссисипи (США), сосредоточилось на том, как высказывания влияют на отношения между коллегами. В отличие от предыдущих исследований, которые рассматривали только эффект высказываний для говорящего и слушателя, новая работа также учитывает динамику отношений в командах и организациях. Статья вышла в журнале Personnel Psychology.

«Мы стремились понять, как желание выговориться в рамках рабочих отношений, формируют социальные связи между коллегами и как это влияет на внутренние процессы в организации», — сказала Кристин Каллен-Лестер, ведущий автор исследования.

Исследователи сосредоточились на неформальных разговорах в перерывах, у кофейных автоматов или в мессенджерах. Именно в таких ситуациях сотрудники часто делятся своей фрустрацией и обмениваются советами. Выяснилось, что это способствует формированию крепких рабочих отношений.

Оказалось, что советы чаще давали наиболее сознательные люди: слушатели предлагают советы тем, кто с наибольшей вероятностью ими воспользуется.

«Слушатели дают советы избирательно, ориентируясь на тех, кто, по их мнению, сможет извлечь наибольшую пользу», — сказала Каллен-Лестер.

Однако исследователи также подчеркнули, что важно не поощрять бесконечные высказывания на рабочем месте. Эмоциональное выражение должно быть здоровым и конструктивным, чтобы не привести к зацикливанию на проблемах и негативным эмоциям, которые могут ухудшить отношения. Важно, чтобы на рабочих местах понимали, когда выражение эмоций полезно, а когда оно может стать разрушительным.