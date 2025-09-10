Популярный совет сексологов для улучшения секса подвергли критике

Многие сексологи советуют парам для улучшения интимной жизни внести секс в календарь. Однако Кейси Таннер в беседе с изданием Folha Vitoria подвергла критике этот популярный совет своих коллег.

«Давление от необходимости соблюдать сексуальные обязательства может даже снизить желание», — пояснила Таннер.

Она призвала планировать не половые акты, а занятия, которые откроют путь к близости.

В свою очередь, сексолог Джесса Циммерман в качестве примера одного из таких занятий привела свидание. Кроме того, вместо планирования секса на каждое воскресенье можно просто в любой день лечь в кровать раньше обычного и посмотреть, что из этого получится.

Ранее гинеколог Стефани Казер заявила, что избыток секса чреват проблемами со здоровьем. По ее словам, частые половые акты могут привести к травмам гениталий.