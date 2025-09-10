Женщинам назвали главную причину отсутствия оргазма

Сексолог Ян Кернер раскрыл главную причину отсутствия удовлетворенности после секса у женщин. Его слова приводит Folha Vitoria.

«Клитор — это движущая сила женского оргазма. Подавляющее большинство чувствительных нервных окончаний, которые способствуют удовольствию, расположено на поверхности вульвы, а не внутри влагалища», — пояснил Кернер.

По его словам, многие сексуальные позы не обеспечивают достаточной стимуляции клитора, поэтому и возникает такая разница в уровне удовлетворенности между мужчинами и женщинами.

«При использовании клиторального подхода к сексу действия, которые обычно считаются прелюдией, такие как мануальная и оральная стимуляция, перестают быть просто предвестниками чего-то другого. Они и есть главное событие», — уверяет специалист.

