Как жонглирование может помочь избавиться от стресса

При жонглировании запускаются процессы, которые позволяют эффективно освободиться от стресса через мышечные каналы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Римма Чиркина.

«На примере обучения детей даже одному только навыку, такому как жонглирование, мы видим, как запускаются процессы проработки негативных эмоций. Активность – бег, плавание, танец, жонглирование – становится культурной и эстетической формой разрядки, эффективной для высвобождения внутренних резервов психики», – рассказала Чиркина.

Она также отметила, что эффективность терапевтических процессов и творческих техник развития личности и коррекции поведения у детей подтверждена многочисленными исследованиями. Кроме того, групповая работа формирует важные социальные навыки у детей.