О чем может говорить необоснованное чувство вины

Появление необоснованного чувства вины может сигнализировать о развитии депрессивного расстройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила преподаватель кафедры «Общая психология» Института экспериментальной психологии МГППУ, психолог Кира Саунин.

«Депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств, сопровождающееся ангедонией, подавленным настроением, чувством опустошенности и безысходности. Чувство вины входит в классическую симптоматику, но важно понимать: его наличие само по себе еще не означает болезнь. В соответствии с Международной классификацией болезней заключение о наличии или отсутствии того или иного симптома, характерного для психического заболевания, требует его систематического проявления на протяжении не менее чем двух недель. Однако в случае с чувством вины ключевым является не длительность, а его качество – рационально оно или нет», – сказала Саунин.

Психолог уточнила, что при депрессии чувство вины приобретает иррациональный характер.

«Человек винит себя за события, на которые не мог повлиять, за собственную болезнь, за то, что выжил, когда другие погибли – это так называемый синдром выжившего. Здесь вина превращается из морального компаса в деструктивный механизм саморазрушения», – объяснила Саунин.

Эксперт подчеркнула, что непонимание со стороны окружающих часто усугубляет состояние пациента.

«Фразы вроде «возьми себя в руки» или «будь сильным ради семьи» звучат как обвинение для человека, физиологически неспособного взять себя в руки. Это усиливает его ощущение собственной «слабости» и «неполноценности», замыкая порочный круг», – добавила она.

По словам психолога, переживания вины при депрессии могут касаться самых разных аспектов жизни – от финансовых трудностей до семейных неурядиц.