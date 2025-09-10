Бизнес-психолог дал совет по борьбе с тревожностью

Тревожность выражается в двух разных формах — она может быть временным состоянием, спровоцированным сильным переживанием, или моделью поведения. О способе борьбы с тревожностью в беседе с «360.ru» рассказал бизнес-психолог Александр Бережной.

© Lenta.ru

По его словам, в обоих случаях важно не только осознать свое состояние, но и отследить внутренние процессы, которые питают его. Эксперт заметил, что для борьбы с тревожностью можно мысленно произнести, в чем именно состоит ее источник. Затем следует определить, какое чувство поднимает в вас тревожащая мысль — может, это новизна ситуации, неуверенность в себе и негативный опыт из прошлого.

После этого психолог посоветовал спросить самого себя: эта тревога помогает подготовиться к изменениям или, напротив, сковывает? Затем он призвал переформулировать вопрос в «ресурсное утверждение» — например, «моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться». В итоге это трансформирует беспокойство из проблемы в инструмент роста.

Ранее сообщалось о неочевидном вреде одиночества. Выяснилось. что одинокие люди в два раза чаще жалуются на боли.