Как понять, что близкий готов уйти из жизни

«Тихое действие»: врач объяснила, как понять, что близкий готов совершить суицид
Суицид — это не спонтанное решение, а процесс, имеющий явные признаки. Об этом рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.
10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, учрежденный по инициативе ВОЗ. Ежегодно около двух миллионов человек уходят из жизни таким способом. В этот день проводят мероприятия, направленные на укрепление ответственности за жизнь других.
«Суицид — это всегда очень тихое действие. Больше всего самоубийств происходит ранним утром — около пяти часов, когда вокруг минимальная активность. В планы человека не входит, чтобы кто-то его увидел и остановил, поэтому будет сделано все, чтобы выбрать не только способ, но также время и место, где никто не будет мешать», — заявила психотерапевт.
Люди, принявшие решение, часто выглядят веселыми, поскольку внутреннее напряжение спадает, но не все доводят это до конца, добавила специалист.
Признаки суицидальных настроений включают: повышенный интерес к новостям о суициде, размышления о несчастных случаях, скрытое суицидальное поведение — трудоголизм, чрезмерные тренировки, строгие диеты, участие в рискованных видах спорта без подготовки.
Психотерапевт уточнила, что особое внимание следует уделять «эмоциональным качелям» — резким сменам настроения, а также раздаче близким личных вещей без объяснений, проявлениям необычной любви и просьбам о прощении.
Хотя эти признаки могут быть характерными особенностями, важно проявлять бдительность. При появлении нескольких признаков рекомендуется обратиться к специалисту по суицидальному поведению для оценки ситуации и помощи, сообщает РИАМО.
Согласно статистике, каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство. И мужская смертность от суицида в среднем по миру вдвое превышает женскую. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась в этой непростой теме, чтобы понять, как распознать склонных к самоубийству людей и помочь им.