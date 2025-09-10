Как понять, что близкий готов уйти из жизни

Суицид — это не спонтанное решение, а процесс, имеющий явные признаки. Об этом рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

© Вечерняя Москва

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, учрежденный по инициативе ВОЗ. Ежегодно около двух миллионов человек уходят из жизни таким способом. В этот день проводят мероприятия, направленные на укрепление ответственности за жизнь других.

«Суицид — это всегда очень тихое действие. Больше всего самоубийств происходит ранним утром — около пяти часов, когда вокруг минимальная активность. В планы человека не входит, чтобы кто-то его увидел и остановил, поэтому будет сделано все, чтобы выбрать не только способ, но также время и место, где никто не будет мешать», — заявила психотерапевт.

Люди, принявшие решение, часто выглядят веселыми, поскольку внутреннее напряжение спадает, но не все доводят это до конца, добавила специалист.

Признаки суицидальных настроений включают: повышенный интерес к новостям о суициде, размышления о несчастных случаях, скрытое суицидальное поведение — трудоголизм, чрезмерные тренировки, строгие диеты, участие в рискованных видах спорта без подготовки.

Психотерапевт уточнила, что особое внимание следует уделять «эмоциональным качелям» — резким сменам настроения, а также раздаче близким личных вещей без объяснений, проявлениям необычной любви и просьбам о прощении.

Хотя эти признаки могут быть характерными особенностями, важно проявлять бдительность. При появлении нескольких признаков рекомендуется обратиться к специалисту по суицидальному поведению для оценки ситуации и помощи, сообщает РИАМО.

Согласно статистике, каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство. И мужская смертность от суицида в среднем по миру вдвое превышает женскую. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась в этой непростой теме, чтобы понять, как распознать склонных к самоубийству людей и помочь им.