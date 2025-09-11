Как правильно мириться после ссор, чтобы сохранить отношения

Споры и размолвки между близкими людьми являются нормальным явлением. Но после ссор важно восстановить доверие и не отдаляться друг от друга, сообщает РИАМО со ссылкой на слова семейного психолога, эмоционально-фокусированного терапевта Яну Катаеву.

© Мир24

Эксперт призвала не допускать недосказанности и осадка. Проблемы необходимо обсуждать, чтобы найти решение, но при этом важно не высказывать претензии и не спровоцировать новый виток конфликта.

Психолог отметила, что разговаривать лучше на свежую голову, когда эмоции улягутся. Партнерам важно выразить желание помириться. Если разговор не клеится, стоит молча обнять друг друга.

Психолог также рекомендовала поблагодарить партнера за готовность сделать шаг навстречу, даже если вы не готовы пока вернуться к общению. Отношения разрушают не сами ссоры, а пропасть и недоверие, которые возникают после них.

