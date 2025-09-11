Как россияне отнеслись к идее запретить флирт на работе

SuperJob: россияне против штрафов и увольнений за флирт на работе

Каждый четвертый россиянин не поддерживает инициативу ввести штрафы для состоящих в браке сотрудников, которые допускают флирт на рабочем месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов заявил News.ru, что в России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.

"Именно на работе чаще всего завязываются романтические отношения у россиян старше 18 лет. Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказался лишь каждый пятый респондент (20%). Против - 41% опрошенных, еще 39% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы: "Флирт - не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет"; "Изменять или нет - личное дело, работодателя не касается", - говорится в итогах исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Противников идеи среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин (50% и 32% соответственно). Одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь почти так же активно (55%), как и одинокие мужчины (59%).