Как не чувствовать себя «устаревшим» в быстро меняющемся мире

Мир развивается стремительно, так как почти ежедневно появляются новые технологии. Меняется скорость и стиль общения, в обиходе становится больше молодежного сленга, который не всем удается понять и быстро запомнить. На фоне этого, многие взрослые люди начинают ощущать, что реальность как бы ускользает от них и они словно остаются в стороне. Как не потерять связь с реальностью, не чувствовать себя «устаревшим» и найти свое место в быстро меняющемся мире, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога, психолога финансового менеджмента Юлии Тарибо.

Почему возникает это чувство отчуждения

Главная причина возникновения чувства, что ты безнадежно отстал — темп изменений, считает эксперт.

Человек привык, что знания и навыки приходят через определенное время и служат долго. Однако сейчас технологии и культурные коды устаревают за считанные месяцы. Появляются новые мессенджеры и платформы, меняются правила общения, привычные слова вытесняются сленгом. В результате даже активный и любознательный человек может почувствовать себя «старомодным», хотя еще вчера он был в курсе последних трендов, — пояснила психолог.

К этому добавляется давление соцсетей, уверена специалист — алгоритмы подбрасывают бесконечный поток новостей, мемов и видео:

Так и появляется ощущение, что если ты «не в теме», то будто выпал из жизни. Вследствие, формируется внутренний барьер, что проще отказаться, чем постоянно пытаться догонять.

Чем опасно ощущение «я устарел»

По мнению психолога, состояние отчуждения может привести к социальной изоляции. Человек перестает активно общаться, считает, что его мнение неинтересно, и тем самым сокращает круг контактов.

Появляется чувство беспомощности, из-за чего уверенность в себе снижается. В крайних случаях, такое поведение может перерасти в замкнутость, когда любое новшество будет восприниматься как угроза или сложность, — предупредила Тарибо.

Как найти свое место в изменяющемся мире

Окружение всегда будет меняться, и это не повод отказываться от себя, заверила психолог.

Напротив, личные ценности и интересы должны быть вашей опорой. Если вы увлечены музыкой, литературой, спортом или любым другим делом, это сохранит ощущение устойчивости. Воспринимайте новые технологии и форматы как ресурс, например, для поиска единомышленников или профессионального роста, — порекомендовала специалист. — Не бойтесь общаться с молодежью или людьми старшего возраста. Это позволит удержать тот самый баланс между поколениями и усилит чувство стабильности.

Обмен опытом и мыслями делают картину мира объемнее, а это помогает почувствовать себя важной частью общества, добавила эксперт.

Как сохранить связь с реальностью:

Первое правило — не стремитесь знать все. Достаточно выбрать те технологии и сферы, которые реально важны для вашей жизни и работы. Осваивать их стоит маленькими шагами: изучите функции одного приложения на этой неделе, а на следующей возьмитесь за другое.

Полезно относиться к соцсетям как к инструменту, а не источнику истины. Помните, что лента новостей формируется алгоритмом и таким образом, чтобы удержать ваше внимание как можно дольше. Это приводит к перегрузке нервной системы, что потом дает ощущение «потерянности» от реальности.

Крайне полезно развивать критическое отношение к трендам. Не нужно подстраиваться под каждый новый мем или словечко. Достаточно понимать общий смысл, а использовать их в речи совсем не обязательно.

Мир не требует, чтобы человек соответствовал каждому тренду, он дает возможность выбирать. А значит, важно оставаться собой, осваивать новое в удобном темпе и помнить, что какими быстрыми не были перемены в мире, вам всегда найдется в нем почетное место, — заключила собеседница «ВМ».

