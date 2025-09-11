Какие бывают стадии горевания и как с ними справиться

Горе — это очень сложное человеческое переживание. Оно является ответом на нашу утрату: cмерть близкого, развод, потеря работы, существенное ухудшения здоровья и как следствие изменения качества жизни. Приходя в этот мир, мы рано или поздно сталкиваемся с различными утратами, которые сопряжены со страданием и душевной болью. Психолог Владимир Белов помог «Рамблеру» разобраться, как действовать, чтобы горе не стало единственной темой в жизни.

© Нейросеть

Как справиться со своим горем? Стадии горевания

Горе — сложное психоэмоциональное состояние человека, разделенное на несколько стадий. Модель горевания помогает нам понять какие психоэмоциональные реакции возникают у человека в тот или иной период горевания. В психологии одной из наиболее известных является модель горевания предложенная американским психотерапевтом Элизабет Кюблер-Росс. Наблюдая за уходящими из жизни пациентами, она выделила 5 этапов принятия ухода из жизни. В последующем эти пять этапов стали основой объяснения работы горя.

Отрицание. Человек не может поверить, что это действительно с случилось. Отрицание — это наш первый защитный механизм, включаемый психикой в момент трагического известия.

Гнев. Возмущение, злость, раздражение, обида, бессилие. Это уже осознанное состояние. Почему это случилось!? Это сильная эмоция, в которой горюющий иногда «застревает».

Торг. На этом этапе мы как бы осознаем произошедшее и принимаем факт утраты, но в тоже самое время начинаем использовать эмоциональные качели. Появляются эмоции вины и обиды. «Если бы я мог вернуть время назад, то я бы все исправил». «Если бы она точно исполняла требования врачей, все бы обошлось».

Депрессия. Прежде всего это достаточно долгий этап, и он является результатом осознания безвозвратности постигшей нас утраты. Возникающие отчаяние, опустошенность кажутся бесконечными и заполнившими все наше время жизни.

Принятие. Это завершающий этап горевания. На этом этапе мы учимся жить дальше, без ушедшего от нас близкого человека. Если этот этап наступил, значит мы смогли перевернуть страницу нашей жизни, и начать ее следующий этап. Это вовсе не значит, что мы забываем об ушедшем, просто мы переносим наше горевание туда, где ему должно быть. (Здесь я бы рекомендовал к просмотру замечательный фильм Йодзиро Такито «Ушедшпие»).

Без сомнения указанные этапы горевания — не догма. Мы все разные, и по-разному реагируем, казалось бы, на одинаковые ситуации. Переживание утраты всегда происходит прежде всего с учетом личностных особенностей человека. Здесь есть много факторов — культуральные, конфессиональные, этнические. Важно наличие и действия окружающих, их поддержки. Не важно, присутствуют ли все эти стадии, важно другое, что все эти переживания являются нормальной реакцией на возникшую утрату.

Как можно помочь?

По возможности не оставляйте человека, понесшего утрату, в одиночестве. Стадия отрицания как правило не долгая, и нужна обычная человеческая поддержка. Дать возможность выговориться, поплакать.

На втором этапе надо помочь горюющему принять свой гнев, злость, бессилие как естественный процесс горевания. По возможности стоит отвлечь его, переключить внимание, не допустить аутоагрессии.

На третьем этапе важно помочь понять, что нет никакой вины понесшего утрату в произошедшем, что он (она) не могли предвидеть или изменить возникшие обстоятельства. Помочь осознать, что прошлое невозможно изменить. Переключить фокус внимания на предстоящую деятельность.

Особое внимание стоит уделить этапу депрессии. В горевании он как правило самый длительный и похож на айсберг. Большая часть негативных эмоций и мыслей сокрыты от окружающих. Следует постараться помочь горюющему постепенно вернуться к нормальному образу жизни, возобновить походы в фитнес, прогулки на свежем воздухе, различные хобби, встречи с друзьями.

Принятие — это пятый и завершающий этап. Как правило, человек, понёсший утрату, адаптировался, готов двигаться и жить дальше, уже без ушедшего. Мы в этот период переносим свою скорбь и печаль туда, где этим чувствам место — на кладбище. Для нас в жизни сохраняется память об ушедшем, а дальнейшая жизнь видится уже в новом контексте.

Прохождение и переживание описанных выше этапов горевания в норме длится не более года. Все что выходит за рамки естественного процесса горевания может говорить о нарушении адаптации и формировании патологических симптомов в психике человека нуждающихся в специальной медикаментозной и психотерапевтической коррекции, так как нарушается само качество жизни человека. В этом случае не стоит откладывать посещение профильного специалиста.