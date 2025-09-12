Психологи нашли связь между перфекционизмом и болью

Психологические факторы могут играть решающую роль в переживании и управлении хронической болью.

Хроническая боль зачастую сопровождается завышенным перфекционизмом и меньшим уровнем самосострадания, выясняло исследование, с подробностями которого можно ознакомиться на страницах Psychology & Health.

Исследование стало развитием предыдущих работ, доказавших связь стресса и хронической боли, пояснил один из авторов Грэм Дитчберн с факультета психологии Университета Мердока. По его словам, целью стало уточнение, какую роль в патогенезе болевых ощущений играет конкретно стресс из-за перфекционистских ожиданий.

В исследовании приняли участие 531 человек в возрасте от 18 до 65 лет с хронической болью, не связанной с онкологией или травмой, и 515 человек, не испытывающих боли. Самыми распространенными болевыми состояниями среди участников были боль в спине, мигрень и артрит.

По результатам оценки нескольких гипотез наибольшую корреляцию показали социально обусловленный перфекционизм, то есть стремление соответствовать ожиданиям окружающих, и самосострадание — чем оно сильнее, тем легче переносится боль.

«Страдающие хронической болью могут испытывать разочарование из-за трудностей с выполнением повседневных дел и подталкивать себя к нереалистичным или недостижимым целям. Более того, они также могут чувствовать, что другие ожидают от них слишком многого. Недостаток самосострадания может отражать страх осуждения или самокритику, восприятие болевого состояния и связанного с ним бремени как своей собственной вины. Это также негативно сказывается на восприятии самоэффективности, то есть веры в собственные возможности. В свою очередь, это имеет как прямые, так и косвенные связи со стрессом, который негативно влияет на физическое и психическое здоровье», — рассказал Дитчберн.

Таким образом, психологические вмешательства могут быть эффективным инструментом лечения хронической боли, заключил он.

Физическое и психологическое восприятие хронической боли может различаться в зависимости от типа и количества болевых состояний. Поэтому в дальнейших исследованиях изучат, связаны ли конкретный тип боли и степень ограничений (как их воспринимает сам человек и окружающие) с уровнями перфекционизма, самосострадания и самоэффективности.