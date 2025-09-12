Психолог объяснил, как книги и сериалы помогают избавиться от стресса

Книги и сериалы могут помочь человеку восстановить психику и нервную систему, при этом жанр контента не имеет значение — главное, чтобы он доставлял удовольствие, сказал НСН Павел Жавнеров.

Чтение любимых книг или просмотр увлекательных сериалов полезны для психики, ведь они помогают отвлечься от переживаний и невзгод и восстановить нервную систему. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Чтение и просмотр сериалов в формате марафона благотворно влияют на психику. Об этом говорится в новом исследовании ученых из университета Джорджии, опубликованном в журнале Acta Psychologica. Специалисты обнаружили, что люди, которые смотрят несколько эпизодов сериала подряд или читают книгу целиком без перерыва, глубже вникают в сюжет, чем те, кто «дробит» контент на части. По словам Жавнерова, непрерывное чтение книги или просмотр сериала помогают восстановить нервную систему после стрессов.

«Вреда для психики не будет точно, ведь человек не заставляет себя это делать. Он находится в процессе чтения или просмотра сериала, потому что получает от этого процесса удовольствие и дает себе возможность полностью им насладиться. Если книга хорошая, с интересным сюжетом, где каждая следующая страница побуждает читать все дальше и дальше, человек чувствует интерес на протяжении всей книги. То же самое касается и сериалов — человек настолько глубоко погружается в ленту, потому что сценаристы смогли его завлечь, что он отвлекается от всех своих переживаний, невзгод, стрессов, проблем, задач. Это очень сильное отвлечение, потому что в этот момент он ни о чем не думает, восстанавливает психику, нервную систему. Многие люди наверняка замечали — когда они приходят в кинотеатр и смотрят интересный фильм, впоследствии им нужно вспомнить, какое сейчас время, куда им надо идти и так далее. Этот эффект наблюдается при непрерывном просмотре сериала или чтении книги», — сказал Жавнеров.

При этом собеседник НСН отметил, что жанр потребляемого контента значения не имеет.

«Это зависит не от самого жанра, а от того, что приносит человеку удовольствие. Кто-то счастлив от прочтения “Гарри Поттера”, а кому-то нужен детектив, триллер, ужастик. Жанры — как цвета радуги: кто-то любит синий цвет, кто-то — красный, кто-то — зеленый», — подытожил он.

Ранее семейный психолог Надежда Резенова заявила, что избавиться от стресса могут помочь спокойные пешие прогулки или уход за домашними растениями.