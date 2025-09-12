Психолог посоветовал учиться жизни у онкобольных

После выхода в ремиссию они перестают «переступать через себя» и становятся честны с собой.

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась психотравматолог, онкопсихолог Ирина Туркова.

«Заболевание оголяет многие проблемы, на которые мы закрывали глаза. Когда человек выходит в ремиссию, он говорит себе: «Я не хочу так больше жить, я лучше буду одна, но я есть у себя. Я здоровая, я любимая. И обязательно найдётся человек, который полюбит». Более того, нам нужно у онкобольных пациентов учиться этому и не ждать рака для того, чтобы жить, а жить каждый день и быть честным с самим собой. Когда человек заболевает, если он мог до неё что-то терпеть, переступить через себя, то он уже не может так жить. Он уже прислушивается, а будет ли ему хорошо».

