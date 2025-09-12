Эксперт рассказал о проблемах, мешающих деторождению в России

Общество создало условия, при которых приоритетным становится образование, а не материнство.

Повышению рождаемости также препятствует безответственность мужчин, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

«У нас сейчас случился перекос, вопрос образования стал сверхприоритетным. Это потому, что общество поставило такие условия игры. Если общество поменяет эти условия игры, и если оно будет говорить о том, что рождение детей — это такая же важная социальная миссия, тогда ситуация поменяется. Также у нас изменилась роль мужчины в семье, есть проблемы с отцовскими правами. Это приводит к тому, что мужчины не берут на себя ответственность. Вопрос в том, кто у нас воспитывает мужчин. В той же школе у нас женское воспитание. А эту ответственность же нужно воспитывать».

Ранее Алексей Зубец призвал выплачивать многодетным матерям ежемесячные пособия в 200 тысяч для повышения демографии. Такая сумма позволит женщинам отказаться от работы и сосредоточиться на воспитании детей.