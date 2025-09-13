Психологи выяснили, почему трудоголики не могут отключиться от работы

Почти три из четырех сотрудников не могут перестать думать о работе по окончании рабочего дня, а попытки переключиться усилием воли удаются не всем.

© Телеканал «Наука»

Размышления о личных, не связанных с работой целях вечером могут улучшить самочувствие и помочь многим людям чувствовать себя лучше, однако трудоголики остаются заметным исключением, обнаружили психологи из Школы менеджмента Университета Буффало.

Темой их исследования стала постоянная трудность, с которой сталкивается большинство сотрудников — неспособность выбросить работу из головы. Если попросить их применить простое вмешательство, не связанное с работой — например, поразмышлять о своих личных целях после работы и спланировать их достижение — это может привести к улучшению самочувствия.

«Многие работники признаются, что автоматические навязчивые мысли во время отдыха остаются их главной проблемой как сотрудников. Мы хотели решить эту насущную проблему, потому что когда сотрудники не могут "отключиться", стресс рабочего дня проникает в их вечера, истощает энергию, портит отношения и даже сказывается на здоровье», — говорит соавтор исследования Мин-Сюань Ту с кафедры организации и человеческих ресурсов в Школе менеджмента УБ.

Чтобы оценить, может ли простая стратегия размышлений о личных целях после работы помочь людям отвлечься, исследователи собрали данные более чем 1085 сотрудников, работающих полный рабочий день, и 137 студентов-вечерников MBA. Их попросили вечером поразмышлять о своих целях, не связанных с работой, измерили уровень руминации (навязчивых размышлений), истощения и проверили, как на эти результаты влияет трудоголизм. Итоги трех экспериментов готовятся к публикации в Journal of Applied Psychology.

Трудоголики — люди, которые больше всего борются с мыслями о работе после окончания рабочего дня, — меньше всего выиграли от поведенческого вмешательства.

«Трудоголики настолько сконцентрированы на рабочих задачах, что не могут мысленно переключаться. Поэтому стандартные методы помощи для них менее эффективны. Таким сотрудникам в первую очередь нужен особый, индивидуальный подход к восстановлению сил и эмоционального баланса», — подытожила Ту.

Остальным же она предложила эффективную практическую рекомендацию: сознательное размышление о личных целях поможет перестать думать о незавершенных трудовых свершениях, обуздать рабочие мысли и повысить психологическое, социальное и физиологическое благополучие после работы.