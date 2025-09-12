Синдром спасателя: как понять, что вы излишне добры к окружающим

Синдром спасателя — это психологическое явление, при котором человек чувствует необходимость постоянно заботиться о других, решать их проблемы и брать на себя чужую ответственность. Этот синдром может проявляться в разных формах, начиная от помощи друзьям и родным и заканчивая жесткой опекой над незнакомыми людьми. Несмотря на хорошие намерения, такой подход может привести к истощению и эмоциональному выгоранию. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как определить у себя синдром спасателя и избавиться от него.

© Unsplash

Что такое синдром спасателя

По ее словам, когда у человека есть синдром спасателя, то он ставит потребность спасти других людей выше своих нужд и желаний. Многие даже не понимают, что у них в жизни есть что-то важнее, чем спасение окружающих.

«Все, что нужно такому человеку, — это причинить добро, зачастую даже тем, кто не просит его об этой помощи. Даже если друг или знакомый не нуждается в помощи, спасатель четко знает, что этого человека необходимо спасти, помочь ему и вложить в него много сил. В дальнейшем спасатель, как правило, ждет одобрения, благодарности, уважения, принятия, поддержки, любви. Но не всегда это получает, потому что люди зачастую не просили их спасать и помогать им», — рассказала она.

Специалист отметила, что люди могут быть даже раздражены, недовольны тем, что кто-то вмешивается в их жизнь. Некоторые спасатели ведут себя очень напористо, а когда их отталкивают, они чувствуют опустошение и выгорание.

«Спасатели забывают свои нужды и делают все для окружающих, а люди их не любят, не ценят, не принимают, не замечают. Также люди с данным синдромом часто чувствуют себя очень одинокими и эмоционально истощенными», — сообщила Наумова.

Откуда берется синдром спасателя

Психолог объяснила, что синдром спасателя развивается, когда человек в детском возрасте не получает достаточно внимания к себе.

«Ребенок не чувствовал свою ценность для родителей, он понимал, что должен угождать им, соответствовать их ожиданиям. В большинстве случаев синдром спасателя развивается у детей-сирот или у тех, кого родители не любили в детстве, не заботились, относились холодно. Помимо этого, этот синдром характерен для детей осиротевших родителей. Например, если мама в детстве недополучила родительской любви, то она может заботиться о своем ребенке формально, потому что сама в детстве запрещала себе испытывать яркие эмоции», — считает собеседница «ВМ».

У людей с синдромом спасателя не сформирована уверенность в себе. Они восполняют это положительными оценками окружающих, когда их хвалят и восхищаются за спасение, объяснила эксперт.

Как понять, что у вас синдром спасателя

По ее мнению, человек может понять, что он находится в роли спасателя, если его не просят о помощи, а он хочет помочь всем вокруг:

«Часто люди отказываются от этой помощи, но спасатель не может остановиться. Например, некоторые люди могут определить у себя синдром спасателя, если они берут на себя значительно больше обязанностей на работе, чем остальные сотрудники. Им кажется, что мир рухнет, если они не сделают работу за весь офис. Поэтому они перерабатывают, постоянно задерживаются на работе и злятся на других за то, что они так не делают».

Чтобы развить здоровые отношения без потребности спасать других, спасателю необходимо пройти личную психотерапию, осознать свои потребности и мотивы действий, которые запускают эту потребность в помощи, считает специалист.

«Спасателю нужно выработать новые паттерны поведения, закрепить их, и тогда у него начнется совершенно другая жизнь, более качественная и счастливая. Спасатель начнет жить полноценно, а не страдать», — заключила Наумова.

Иногда нереализованность в личной жизни и дружбе заставляет людей рисовать в голове образ идеального человека и строить с ним отношения. Так случилось с Артемом — реальным парнем из Тверской области, который воссоздал в своей голове образ идеальной девушки, чтобы она помогала ему справляться с одиночеством. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему люди начинают общение с несуществующими друзьями или партнерами и говорит ли это о наличии психических расстройств.