Люди каких возрастов больше подвержены осенней депрессии

Осень часто ассоциируется с уютом, тёплым пледом и чашкой горячего чая. Однако именно в этот период у многих усиливаются тревожность и апатия, сопровождающиеся упадком сил. В беседе с RT кандидат психологических наук психолог Софья Сулим подчеркнула: сезонная депрессия не просто временная хандра, а серьёзная проблема, негативно влияющая на качество жизни.

Хотя симптомы осенней апатии знакомы многим, не все знают, как справиться с ней самостоятельно. Эксперт рассказала о причинах и об особенностях проявления сезонной депрессии, а также поделилась практическими советами по поддержке психического здоровья в период осенних перемен.

— Осенью у многих начинается эмоциональный спад — появляются усталость, грусть, отсутствие мотивации. С чем это связано на физиологическом и психологическом уровнях и чем сезонная депрессия отличается от клинической?

— Осенняя депрессия связана с рядом физиологических и психологических причин. В это время года снижается уровень солнечного света, а значит, уменьшается выработка серотонина — гормона, отвечающего за настроение, мотивацию и общую жизненную энергию. Организм переходит в режим энергосбережения, активируются базовые адаптивные реакции: апатия, желание уединиться, замедление физиологических и психологических процессов. Особенно остро это чувствуют люди с уже ослабленным физическим или эмоциональным состоянием. Сезонная депрессия — это не просто осенняя грусть, а состояние, при котором заметно снижается качество жизни. Но, в отличие от клинической депрессии, она часто временная и может пройти самостоятельно при изменении внешних условий. Клиническая депрессия — это более серьёзное расстройство. У человека практически исчезает жизненная энергия. Он не может выполнять даже базовые действия: вставать по утрам, работать, заботиться о себе, заниматься бытовыми делами. Из его жизни исчезают интерес, мотивация и удовольствия. Даже то, что раньше радовало, становится безразличным. Часто отмечается «серый эмоциональный фон», сужение круга интересов до одной-двух тем (например, только работа и дом). Это уже не просто плохое настроение, а серьёзный сбой в работе мозга, связанный с недостаточной выработкой серотонина и дофамина. В таком случае необходима помощь специалиста.

— Люди каких возрастов больше подвержены осенней депрессии и почему?

— По моему опыту, осенняя депрессия чаще всего встречается у пожилых людей, особенно если у них нарушен гормональный фон или есть хронические заболевания. Также в зоне риска — подростки, у которых идёт мощная гормональная перестройка. Хотя бывает и обратное: у некоторых подростков, наоборот, осенью наступает внутреннее успокоение. Важно понимать, что к осенней хандре особенно склонны те, кто переживает кризис или имеет нерешённые внутренние конфликты. Ослабленный организм просто не справляется с дополнительной нагрузкой в виде сезонного снижения жизненного тонуса. Кстати, дети, как правило, легче переживают этот период. У них есть природная тяга к движению и игре, которая помогает сохранять эмоциональное и физиологическое равновесие даже в пасмурные дни.

— Какие симптомы могут указывать на развитие осенней депрессии и есть ли разница в её проявлениях у мужчин и женщин?

— Среди признаков можно выделить: снижение энергии, отсутствие сил, вялость, бессонницу или, наоборот, повышенную сонливость. Часто возникает переедание, особенно тяготение к сладкому и тяжёлой пище. Это своеобразная попытка получить эмоциональную компенсацию через еду. Часто пропадает интерес к привычным вещам, а то, что раньше радовало, больше не доставляет удовольствия. Возникает чувство безразличия, при этом хочется каких-то перемен, а ресурсов на них нет. В зависимости от пола симптомы действительно могут проявляться по-разному. У женщин — быстрее и эмоциональнее. Они могут плакать, жаловаться и ощущать подавленность, потому что более склонны прислушиваться к своим эмоциям. Мужчины, как правило, менее внимательны к внутреннему состоянию, и поэтому у них симптомы могут быть не столь явными. Сильная половина человечества может «уходить» в работу, алкоголь, переедание или зависимости, стараясь не чувствовать, а заглушать эмоции.

— Существуют ли эффективные способы борьбы с осенней депрессией и как понять, в какой момент необходимо обратиться за профессиональной помощью?

— Самостоятельно справиться можно. Главное — сохранить в жизни ритм. Помимо дома и работы, нужно ввести в свой график и регулярные приятные занятия. Каждый день желательно находить хотя бы одну новую радостную мелочь. Это могут быть прогулки в местах, где вы раньше не бывали, или новая интересная книга. Новизна создаст ощущение движения, не даст «застрять». Постарайтесь радовать себя хотя бы один раз в день, будь то прогулка, вкусный ужин, общение с близкими или просмотр любимого фильма. Даже чашка ароматного чая может подарить ощущение уюта и немного поднять настроение. Особенно важно, чтобы отдых был регулярным и запланированным, а не по остаточному принципу. Если на протяжении трёх месяцев человек не может восстановиться, постоянно чувствует себя подавленным, его ничего не радует и ни на что нет сил — это весомый повод обратиться к специалисту. Иногда достаточно даже одной консультации, чтобы наметить выход и значительно улучшить состояние.

— Можно ли подготовить себя к осеннему упадку сил заранее? Например, начать профилактику в конце лета. Какие привычки или даже образ мышления помогут подготовиться к непростому периоду?