Психолог объяснил, стоит ли завидовать любовнице

В соцсетях одна из пользовательниц делилась подробностями своего романа с женатым коллегой. Вместе они уже два года, есть общий ребёнок и ожидается второй. Любовник окружает её вниманием и заботой, вытаптывает имя на снегу под окнами. Правда, так и не уходит из семьи. При этом автор поста уверяла, что ничуть не завидует его законной жене и даже более того – жалеет её. Под постом разразилась бурная дискуссия по поводу того, кто больше в такой ситуации заслуживает жалости – любовница или жена. И стоит ли вообще связывать свою жизнь с женатым избранником. Мы попытались в этом разобраться. Кто сильнее По словам автора поста, жена уступает ей практически по всем фронтам.

© Нижегородская правда

«Ни дня не работала. Ленивая. Забегала я как-то к ним в её отсутствие – была в полном шоке! Это ж как кухню можно было так уделать!» – возмущается автор.

Вместо того, чтобы суп сварить мужику и навести дома порядок, законная супруга, к возмущению автора поста, целыми днями сидит в интернете, «совершенствует языки».

«О чём он с ней говорит – не знаю. Но это ж скукотища – жить с такой! Женщина должна работать и быть интересной для своего мужа!» – уверена она.

Секс с женой, по уверению любовника, такой же посредственный. Как и хозяйственные навыки жены – у неё всё время болит голова и она хочет спать.

«А от меня всегда он уходит сытый, довольный. Утром у меня, вечером у меня, в выходные гулять выезжаем. Обеспечивает он нас полностью. Любые мои пожелания слышит», – с гордостью делится автор поста.

При этом от жены любимый всё равно не уходит – говорит, что сначала нужно построить ей дом, устроить бизнес, чтобы она могла сама зарабатывать.

«Но я ей не завидую, я её только жалею», – гордо заключает она.

Ну а как ещё можно относиться к женщине, с которой мужчину связывает не любовь, а чувство долга и ответственность?Надо сказать, что подобной позиции придерживаются многие любовницы женатых мужчин.

«Любовница – это звучит гордо, любовница это от слова «любовь». А в слове «жена» слышится чувство долга», – делится на одном из женских форумов пользовательница Нинон.

Ей вторят другие соратницы по любви к окольцованным мужчинам, свято уверенные, что жена нужна лишь в качестве домработницы и экономки. Это для любовницы покупают цветы и дорогие подарки даже без повода. А жена может рассчитывать разве что на сковородку из тефлона на 8 Марта.

«Любовниц любят, с жёнами живут!!!» – вот главный лозунг сторонниц этой теории.

Чувство собственной исключительности приверженки подобных взглядов подпитывают уверенностью, что далеко не каждая женщина может стать любовницей. Всё-таки, чтобы мужчине захотелось ради тебя своим покоем жертвовать, что-то придумывать, чем-то рисковать и вообще к тебе стремиться, надо из себя что-то представлять. Недаром же мужчина называет её «главной радостью в жизни», «лучом света в конце тоннеля», «единственной отдушиной» и т.п.

С женой же чаще всего живут из чувства долга или по привычке. Да и то временно – сколько влюблённых женских сердец было обнадёжено мужскими обещаниями: «мы обязательно будем вместе», «когда сын вырастет я разведусь», «жена поправится, и мы поженимся» и т.д. И сколько этих сердец было разбито, когда подобные обещания так и не претворились в жизнь.

Ведь, что бы ни говорили любовницы женатых мужчин о собственной исключительности и превосходстве над законной женой, мужчина всё равно возвращается к ней домой.

«Нет, это не «королева» и не «жизнь», когда ты дома в выходные одна, а он («любимый», прости господи) где-то там с женой. Когда нет общих фото в соцсетях и твоё имя в телефоне зашифровано… Это тоска, боль, зависть и ненависть одновременно», – делятся представительницы слабого пола в соцсетях.

Если верить статистике, то лишь 5% женатых мужчин рушат семью ради увлечения на стороне. Хорошо устроился Очень часто мужчины, заводя любовницу, не собираются уходить из семьи. Они могут даже очень дорожить этой семьёй. А левый роман для них становится просто способом раскрасить монотонность пусть и благополучной, но обыденной жизни либо возможностью поднять самооценку. В этом случае мужчина изначально не рассматривает любовницу, как вариант замены жене.

Ну и, конечно, с помощью левого романа мужчина часто восполняет то, чего ему не хватает в семейной жизни – уважения, восхищения, тепла, заботы, секса, наконец, и т.д.

Как мы уже не раз говорили – измена (если, конечно, речь не идёт об отъявленных бабниках) – это сигнал неблагополучия в отношениях.«В измене виноваты оба человека, – объясняет психолог Дмитрий Орешин. – Что-то у них в паре не получилось. Не бывает измены, ну, если мы не берём случай с бабниками, просто так. Измена – это следствие неких процессов, которые уже произошли, это следствие неудовлетворённости.

Но и в этом случае мужчина тоже часто оказывается не готов менять жену на любовницу. Они обе дополняют друг друга. Поэтому он и не уходит ни от той, ни от другой.

Некоторые мужчины даже искренне считают, что любят обеих.

«Получается, что мужчине не надо напрягаться, чтобы выстраивать отношения с женой или любовницей, находить способы решения конфликтов и т.д. Ведь в паре всегда надо усилия прикладывать, пытаться понять другого, чтобы добиться гармоничных отношений. А здесь не надо подстраиваться – каждая из женщин сама под тебя подстроится, и ты получишь то, чего тебе не хватает», – объясняет психолог.

В результате мужчина, с одной стороны, имеет преданную жену и надёжный тыл, а с другой – не менее преданную любовницу, готовую ждать его целыми днями.

«Она плохая, но живёт он с ней, а не с вами. А вы ему супчики и чистые рубашки, ну и хороший кекс. Я уверена, вы в нём изворачиваетесь так, дабы лишний раз ему показать, что вы лучше. Удобнее всего устроился любимый. Дома ему все условия, вне дома все условия, король, да и только», – комментируют нижегородки пост любовницы.

Пошёл на выход Хотя, конечно, бывают случаи, когда мужья уходят из семьи к любовницам. По мнению психологов, это происходит в том случае, если позиция жены очень слаба изначально, если мужчина не хочет жить именно с ней.

«Это происходит, если в семье уже существуют глубинные противоречия. И любовница в этом случае – не причина их, а следствие. И уходит мужчина, по сути, не к ней и не от жены, а от той жизни, которая его больше не устраивает», – предупреждает Дмитрий Орешин.

Но, как уверяют специалисты, чаще всего это в первые год-полтора левого романа.

Потому что именно в этот период существует та энергия, которая позволяет преодолеть силу привычки. Ведь любому человеку страшны изменения, даже если эти изменения к лучшему.

«Если в течение года, ну, максимум двух, мужчина не разводится, то, скорее всего, он этого уже и не сделает. По крайней мере, ради любовницы. Поэтому если за это время ничего в отношениях не изменилось, нужно настроиться на поиски другого спутника жизни», – предупреждает психолог.

Хотя случается, что мужчина делает выбор в пользу любовницы и спустя пять, а порой даже и десять лет отношений.Правда, нередко это случается, когда узнавшая о романе жена оказывается не готова простить измену. Из-за оскорблённой гордости или общественных установок она указывает неверному мужу на дверь.

Любопытно, что в этом случае многие мужчины после ухода от жены спустя время расстаются и с любовницей.

Бывает, что любовница сама делает так, чтобы соперница в законе о ней узнала. В этом случае даже если мужчина уйдёт из семьи, их отношения тоже могут оказаться обречены.

«Даже если мужчина, долгое время живший на две семьи, решается покончить со своей двойной жизнью, он, как правило, не остаётся ни с одной из этих женщин. И свою жизнь предпочитает связывать с избранницами, отношения с которыми не омрачены скандалами и неприятными воспоминаниями», – объясняет психолог.

Хотя бывает, что мужчина всё-таки связывает жизнь с бывшей любовницей, и они вместе продолжают дальнейшее шествие по жизни. И оно действительно может оказаться счастливее предыдущего. Если обоих изначально объединял не только секс и отыгрывание психологических комплексов, а настоящее сильное чувство, родство душ, глубокая эмоциональная связь, общие интересы и ценности.

Но в этом случае мужчина, скорее всего, не станет годами изводить любимую женщину несбыточными обещаниями, а найдёт в себе силы изменить их общую жизнь.

Если же он продолжает уверять, что они с женой уже давно чужие люди, два года не спят в одной постели, не разговаривают по вечерам, живут только ради детей, но при этом ничего не собирается менять – скорее всего, вы связали свою жизнь с мужчиной, который никогда не сделает вас счастливой. И никаких поводов для торжества у вас всё-таки нет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, почему у великих мыслителей были непростые отношения с женщинами.