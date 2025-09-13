Психолог объяснила необходимость цифрового детокса

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с RT отметила, что проблема цифровой перегрузки носит тотальный характер.

«Ключевая сложность заключается в том, что цифровая среда стала неотъемлемой частью нашей профессиональной и социальной жизни. Поэтому вопрос стоит не столько о тотальном отказе, сколько о восстановлении здорового контроля над своими цифровыми привычками», — объяснила собеседница RT.

Она рассказала, как распознать необходимость в цифровом детоксе.

«Во-первых, это навязчивая проверка устройств: когда человек тянется к телефону автоматически, даже без триггера в виде уведомления, испытывая беспокойство, если гаджета нет рядом. Во-вторых, снижение концентрации внимания. В-третьих, эмоциональное истощение: после длительного скроллинга в соцсетях возникает чувство опустошённости, тревоги или зависти, а не отдыха и развлечения. И наконец, нарушение сна», — перечислила психолог.

Вместе с тем она добавила, что для тех, чья работа требует постоянного онлайн-присутствия, стратегия «полного детокса» нереалистична.

«Здесь необходим не отрыв, а осознанная цифровая гигиена. В течение пары дней просто понаблюдайте, сколько времени и на какие именно активности уходит в смартфоне и компьютере. Далее, критически важно разделить цифровые потоки: использовать рабочие мессенджеры и почту только на рабочем компьютере и не устанавливать их на личный телефон, и наоборот — удалить со служебного устройства приложения соцсетей и развлекательные новостные ленты», — посоветовала Шпагина.

Также психолог рекомендовала настроить уведомления: оставить активными только оповещения от живых людей (звонки, сообщения от близких и ключевых коллег) и полностью отключить уведомления приложений, новостей и почты.

«Это радикально снижает уровень реактивной тревожности. И главное — создайте «буферные зоны»: например, правило не пользоваться телефоном за обедом, первые 30 минут после пробуждения и минимум за час до сна. Это поможет нервной системе перезагрузиться», — заключила собеседница RT.

