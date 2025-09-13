Женщины поспорили об отвратительной привычке мужчин в спортзалах

Управляющая студиями CorePlus в Канаде Джорджия (фамилия не раскрывается) высказалась об отвратительной привычке мужчин в спортзалах и вызвала споры в сети. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что недавно получила отзыв от клиентки, который заставил ее поразмышлять о внешнем виде мужчин на тренировках.

«Там говорится, что мужчины обязаны носить футболки не только в тренажерном зале, но и в студиях пилатеса», — сказала она и пояснила, что этот отзыв касается молодого человека, который пришел на тренировку топлес.

Джорджия отметила, что понимает возмущение клиентки. По ее словам, она не ограничивает выбор посетителей в отношении одежды, но правила других клубов в стране заставили задуматься.

«Мы приложили немало усилий, чтобы создать культуру, в которой люди чувствуют себя комфортно и уверенно, нося все, что им нравится. В пределах разумного, конечно. У нас было всего несколько случаев, когда люди приходили в неподобающей одежде, и мы вежливо попросили их переодеться, чтобы другим членам группы было комфортно на занятиях», — поделилась предпринимательница своими размышлениями на данную тему.

Однако пользователи сети разошлись во мнениях по поводу ситуации и принялись обсуждать ее в комментариях.

«Я видел, как мужчины без футболок разбрызгивали свой пот по всему залу. Это отвратительно!», «Я видел как мужчина пришел на тренировку в одних шортах. Я не хотел этого видеть», «Я заплатил 30 долларов за классную тренировку не для того, чтобы смотреть на потного мужика без футболки! Это зал, а не пляж», «Меня не волнует, во что одеты остальные. Каждый должен сосредоточиться на своей тренировке», «Я считаю, что люди должны носить то, в чем им комфортно тренироваться, и каждый должен заниматься своим делом, а не судить о том, что носят другие», «Почему у вашей клиентки проблемы с тем, что носят другие?» — высказывались юзеры.

