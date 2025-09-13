Секс после 50: как сохранить близость в паре

После 50 интимная жизнь вовсе не заканчивается, как бы там что ни казалось тем, кому сейчас 25 — но она, конечно, меняется. Гормоны ведут себя иначе, телу нужно больше времени на возбуждение, свой вклад вносят лекарства и хронические болезни. Но есть и плюсы: лучшее знание себя, меньше спешки, больше нежности и доверия. Сексолог Ольга Василенко поделилась советами, что делать, чтобы поддерживать желание, удовольствие и близость без боли и смущения.

Переобсудите «сценарий секса»

С годами меняется и тело, и вкусы — значит, нужен новый договор. Спокойно проговорите, что сейчас приятно, а что пора заменить.

«Полезно расширить понятие секса: не только проникновение, а вообще включить весь спектр — поцелуи, прикосновения, оральные ласки, взаимная мастурбация, совместный душ. Составьте „меню“ из 5–7 вариантов близости на разные дни и состояния — это снимает давление и возвращает интерес», — утверждает эксперт.

Учтите физиологию и подключите медицинскую поддержку

Сухость влагалища после менопаузы и сниженная эрекция у мужчин — обычные вещи, которые решаются. Для комфорта используйте лубриканты: водные — универсальны, силиконовые — дольше скользят и хороши для длительных ласк (но не дружат с силиконовыми игрушками). На каждый день помогают вагинальные увлажнители, а местная эстроген-терапия обсуждается с гинекологом.

«При трудностях с эрекцией — к урологу: проверят давление, сахар, сосуды, подберут лечение (иногда достаточно сменить лекарства, которые мешают). Тревожные звоночки, требующие врача: боль, кровянистые выделения, внезапная потеря эрекции, выраженное падение либидо, что мешает жизни», — говорит врач.

Дайте телу время и комфорт

После 50 возбуждение часто приходит медленнее — и это не проблема, а новая норма. Устраивайте «длинный разогрев»: 15–20 минут тактильности без спешки, теплый душ, ароматический массаж. Выбирайте позы, щадящие спину и суставы: на боку, с подушками под колени или поясницу, может быть, варианты полу-сидя с опорой.

Боль — это сигнал менять позу, лубрикант, темп или занятие, терпеть ее не нужно. Планируйте близость на время, когда вы бодры: у кого-то это утро, у кого-то ранний вечер. Кстати, алкоголь и тяжелая еда снижает чувствительность и ухудшает эрекцию.

Поддерживайте тело: кровь, мышцы, тазовое дно

Приток крови — ключ к возбуждению. 30–40 минут ходьбы в день, 2–3 силовые тренировки в неделю и растяжка улучшают сосудистый тонус, сон и либидо. Упражнения для тазового дна (Кегеля) помогают и мужчинам, и женщинам: лучше контроль мочеиспускания, ярче оргазм, крепче эрекция. Освойте правильную технику: напряжение мышц на 5 секунд и расслабление на 5 секунд, 10–15 повторов, 2–3 раза в день.